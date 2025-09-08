https://ria.ru/20250908/deti-2040337988.html

В ЛДПР призвали сделать бесплатными секции для детей из многодетных семей

В ЛДПР призвали сделать бесплатными секции для детей из многодетных семей - РИА Новости, 08.09.2025

В ЛДПР призвали сделать бесплатными секции для детей из многодетных семей

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что необходимо сделать бесплатными муниципальные и школьные кружки и секции для детей из многодетных семей. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T04:13:00+03:00

2025-09-08T04:13:00+03:00

2025-09-08T11:17:00+03:00

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

социальный навигатор

детские вопросы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98152/32/981523286_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_4943ee1b7ca41003db846a7b7b5286ea.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что необходимо сделать бесплатными муниципальные и школьные кружки и секции для детей из многодетных семей. "В среднем семья тратит на кружки и секции до 11 тысяч рублей в месяц. Для столичных семей это, возможно, приемлемые траты, но для большинства регионов - неподъемная сумма. Получается, что возможность развивать талант ребенка зависит от кошелька родителей. Есть деньги - будет английский, программирование, шахматный клуб и ораторское искусство. Нет денег - переполненные кружки в школе, где часто нет ни профильных специалистов, ни оборудования. В России так быть не должно. Для многодетных муниципальные и школьные кружки должны быть бесплатными. Для всех детей в семье", - сказал Слуцкий. По мнению парламентария, семейные расходы - одна из основных причин неравенства детей в охвате дополнительным образованием, когда для одних есть все возможности, а для других - в лучшем случае "платный кружок при сельском дворце культуры". Кроме того, лидер ЛДПР считает, что следует ввести налоговый вычет на оплату кружков и секций, частичный возврат средств на оплату спортивных занятий и увеличить номинал социальных сертификатов персонифицированного финансирования на дополнительное образование.

https://ria.ru/20250908/slutskij-2040330395.html

https://ria.ru/20250901/gosduma-2038729899.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, социальный навигатор, детские вопросы