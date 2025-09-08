https://ria.ru/20250908/deti-2040337988.html
В ЛДПР призвали сделать бесплатными секции для детей из многодетных семей
В ЛДПР призвали сделать бесплатными секции для детей из многодетных семей - РИА Новости, 08.09.2025
В ЛДПР призвали сделать бесплатными секции для детей из многодетных семей
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что необходимо сделать бесплатными муниципальные и школьные кружки и секции для детей из многодетных семей. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что необходимо сделать бесплатными муниципальные и школьные кружки и секции для детей из многодетных семей. "В среднем семья тратит на кружки и секции до 11 тысяч рублей в месяц. Для столичных семей это, возможно, приемлемые траты, но для большинства регионов - неподъемная сумма. Получается, что возможность развивать талант ребенка зависит от кошелька родителей. Есть деньги - будет английский, программирование, шахматный клуб и ораторское искусство. Нет денег - переполненные кружки в школе, где часто нет ни профильных специалистов, ни оборудования. В России так быть не должно. Для многодетных муниципальные и школьные кружки должны быть бесплатными. Для всех детей в семье", - сказал Слуцкий. По мнению парламентария, семейные расходы - одна из основных причин неравенства детей в охвате дополнительным образованием, когда для одних есть все возможности, а для других - в лучшем случае "платный кружок при сельском дворце культуры". Кроме того, лидер ЛДПР считает, что следует ввести налоговый вычет на оплату кружков и секций, частичный возврат средств на оплату спортивных занятий и увеличить номинал социальных сертификатов персонифицированного финансирования на дополнительное образование.
