Рейтинг@Mail.ru
В ЛДПР призвали сделать бесплатными секции для детей из многодетных семей - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 08.09.2025 (обновлено: 11:17 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/deti-2040337988.html
В ЛДПР призвали сделать бесплатными секции для детей из многодетных семей
В ЛДПР призвали сделать бесплатными секции для детей из многодетных семей - РИА Новости, 08.09.2025
В ЛДПР призвали сделать бесплатными секции для детей из многодетных семей
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что необходимо сделать бесплатными муниципальные и школьные кружки и секции для детей из многодетных семей. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T04:13:00+03:00
2025-09-08T11:17:00+03:00
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
социальный навигатор
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98152/32/981523286_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_4943ee1b7ca41003db846a7b7b5286ea.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что необходимо сделать бесплатными муниципальные и школьные кружки и секции для детей из многодетных семей. "В среднем семья тратит на кружки и секции до 11 тысяч рублей в месяц. Для столичных семей это, возможно, приемлемые траты, но для большинства регионов - неподъемная сумма. Получается, что возможность развивать талант ребенка зависит от кошелька родителей. Есть деньги - будет английский, программирование, шахматный клуб и ораторское искусство. Нет денег - переполненные кружки в школе, где часто нет ни профильных специалистов, ни оборудования. В России так быть не должно. Для многодетных муниципальные и школьные кружки должны быть бесплатными. Для всех детей в семье", - сказал Слуцкий. По мнению парламентария, семейные расходы - одна из основных причин неравенства детей в охвате дополнительным образованием, когда для одних есть все возможности, а для других - в лучшем случае "платный кружок при сельском дворце культуры". Кроме того, лидер ЛДПР считает, что следует ввести налоговый вычет на оплату кружков и секций, частичный возврат средств на оплату спортивных занятий и увеличить номинал социальных сертификатов персонифицированного финансирования на дополнительное образование.
https://ria.ru/20250908/slutskij-2040330395.html
https://ria.ru/20250901/gosduma-2038729899.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98152/32/981523286_164:0:1941:1333_1920x0_80_0_0_50097c02843496b25875d0b74f30e11c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Социальный навигатор, Детские вопросы
В ЛДПР призвали сделать бесплатными секции для детей из многодетных семей

Слуцкий призвал сделать бесплатными кружки для детей из многодетных семей

© Fotolia / KzenonДети на занятиях
Дети на занятиях - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Fotolia / Kzenon
Дети на занятиях. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что необходимо сделать бесплатными муниципальные и школьные кружки и секции для детей из многодетных семей.
"В среднем семья тратит на кружки и секции до 11 тысяч рублей в месяц. Для столичных семей это, возможно, приемлемые траты, но для большинства регионов - неподъемная сумма. Получается, что возможность развивать талант ребенка зависит от кошелька родителей. Есть деньги - будет английский, программирование, шахматный клуб и ораторское искусство. Нет денег - переполненные кружки в школе, где часто нет ни профильных специалистов, ни оборудования. В России так быть не должно. Для многодетных муниципальные и школьные кружки должны быть бесплатными. Для всех детей в семье", - сказал Слуцкий.
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Слуцкий предложил развивать мобильные кружки для школьников
01:12
По мнению парламентария, семейные расходы - одна из основных причин неравенства детей в охвате дополнительным образованием, когда для одних есть все возможности, а для других - в лучшем случае "платный кружок при сельском дворце культуры".
Кроме того, лидер ЛДПР считает, что следует ввести налоговый вычет на оплату кружков и секций, частичный возврат средств на оплату спортивных занятий и увеличить номинал социальных сертификатов персонифицированного финансирования на дополнительное образование.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В ГД предложили меру поддержки детям из многодетных семей в допобразовании
1 сентября, 01:30
 
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала