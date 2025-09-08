Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в День города
07:55 08.09.2025 (обновлено: 10:05 08.09.2025)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в День города
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Солнечная, сухая и теплая погода ожидается в Москве в День города, воздух в праздничные выходные прогреется до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В День города, благодаря западной периферии антициклона с центром над Средним Поволжьем, в Москве сохранится солнечная, сухая и теплая погода. В сумерках около плюс 10, в дневные часы в субботу – плюс 17 - плюс 20, в воскресенье – плюс 18 - плюс 21, что на 3-4 градуса теплее климатической нормы сентября", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что будет дуть ветер южных румбов, по силе не более 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит медленно расти и составит 760 миллиметров ртутного столба.
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Солнечная, сухая и теплая погода ожидается в Москве в День города, воздух в праздничные выходные прогреется до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В День города, благодаря западной периферии антициклона с центром над Средним Поволжьем, в Москве сохранится солнечная, сухая и теплая погода. В сумерках около плюс 10, в дневные часы в субботу – плюс 17 - плюс 20, в воскресенье – плюс 18 - плюс 21, что на 3-4 градуса теплее климатической нормы сентября", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что будет дуть ветер южных румбов, по силе не более 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит медленно расти и составит 760 миллиметров ртутного столба.
