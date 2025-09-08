https://ria.ru/20250908/delo-2040484684.html

Против боевика ВСУ, подозреваемого в обстреле Курской области, завели дело

Против боевика ВСУ, подозреваемого в обстреле Курской области, завели дело - РИА Новости, 08.09.2025

Против боевика ВСУ, подозреваемого в обстреле Курской области, завели дело

Российские следователи завели дело против украинского солдата Максима Сурмы, неоднократно пересекавшего границу РФ и обстреливавшего гражданскую инфраструктуру... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T17:03:00+03:00

2025-09-08T17:03:00+03:00

2025-09-08T17:03:00+03:00

происшествия

россия

курская область

украина

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские следователи завели дело против украинского солдата Максима Сурмы, неоднократно пересекавшего границу РФ и обстреливавшего гражданскую инфраструктуру в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении солдата Максима Сурмы, проходящего военную службу в должности стрелка в воинской части А-7400, входящей в состав 425-го отдельного штурмового полка 115-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины. Он подозревается в совершении террористических актов на территории Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, с августа 2024-го по февраль 2025 года Сурма незаконно пересекал госграницу и неоднократно вторгался в РФ. Отмечается, что в этот период Сурма, будучи вооруженным стрелковым оружием и боеприпасами к нему, а также ручными гранатами, применял их против мирных жителей, а также использовал при обстреле объектов гражданской инфраструктуры Суджанского района Курской области. Подчеркивается, что в результате боевых действий Сурма был задержан военнослужащими ВС РФ курского села Николаево-Дарьино, на допросе подозреваемый признал вину и раскаялся в содеянном. "Военные следователи проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Также устанавливаются командиры ВФУ, отдавшие преступные приказы. Их действиям будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250830/kursk-2038548327.html

https://ria.ru/20250801/vsu--2032812829.html

россия

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, курская область, украина, следственный комитет россии (ск рф)