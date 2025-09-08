Рейтинг@Mail.ru
Против боевика ВСУ, подозреваемого в обстреле Курской области, завели дело
17:03 08.09.2025
Против боевика ВСУ, подозреваемого в обстреле Курской области, завели дело
Против боевика ВСУ, подозреваемого в обстреле Курской области, завели дело
происшествия
россия
курская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские следователи завели дело против украинского солдата Максима Сурмы, неоднократно пересекавшего границу РФ и обстреливавшего гражданскую инфраструктуру в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении солдата Максима Сурмы, проходящего военную службу в должности стрелка в воинской части А-7400, входящей в состав 425-го отдельного штурмового полка 115-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины. Он подозревается в совершении террористических актов на территории Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, с августа 2024-го по февраль 2025 года Сурма незаконно пересекал госграницу и неоднократно вторгался в РФ. Отмечается, что в этот период Сурма, будучи вооруженным стрелковым оружием и боеприпасами к нему, а также ручными гранатами, применял их против мирных жителей, а также использовал при обстреле объектов гражданской инфраструктуры Суджанского района Курской области. Подчеркивается, что в результате боевых действий Сурма был задержан военнослужащими ВС РФ курского села Николаево-Дарьино, на допросе подозреваемый признал вину и раскаялся в содеянном. "Военные следователи проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Также устанавливаются командиры ВФУ, отдавшие преступные приказы. Их действиям будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка", - добавляется в сообщении.
россия
курская область
украина
происшествия, россия, курская область, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Курская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские следователи завели дело против украинского солдата Максима Сурмы, неоднократно пересекавшего границу РФ и обстреливавшего гражданскую инфраструктуру в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении солдата Максима Сурмы, проходящего военную службу в должности стрелка в воинской части А-7400, входящей в состав 425-го отдельного штурмового полка 115-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины. Он подозревается в совершении террористических актов на территории Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с августа 2024-го по февраль 2025 года Сурма незаконно пересекал госграницу и неоднократно вторгался в РФ. Отмечается, что в этот период Сурма, будучи вооруженным стрелковым оружием и боеприпасами к нему, а также ручными гранатами, применял их против мирных жителей, а также использовал при обстреле объектов гражданской инфраструктуры Суджанского района Курской области. Подчеркивается, что в результате боевых действий Сурма был задержан военнослужащими ВС РФ курского села Николаево-Дарьино, на допросе подозреваемый признал вину и раскаялся в содеянном.
"Военные следователи проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Также устанавливаются командиры ВФУ, отдавшие преступные приказы. Их действиям будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка", - добавляется в сообщении.
ПроисшествияРоссияКурская областьУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
