В Нижегородской области возбудили дело после издевательств над пенсионеркой
В Нижегородской области возбудили дело после издевательств над пенсионеркой - РИА Новости, 08.09.2025
В Нижегородской области возбудили дело после издевательств над пенсионеркой
Уголовное дело о хулиганстве возбудили после издевательств подростков над пенсионеркой в Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале Следственного... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T14:41:00+03:00
2025-09-08T14:41:00+03:00
2025-09-08T14:41:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
городецкий район
следственный комитет россии (ск рф)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили после издевательств подростков над пенсионеркой в Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. Днем 5 сентября в местных Telegram-каналах было опубликовано жестокое видео, снятое в поселке имени Тимирязева Городецкого района, где 13-летний подросток издевается над пожилой женщиной, которую он наголо побрил и избил. Друзья подростка снимали происходящее на мобильный телефон. МВД региона сообщило, что пенсионерка госпитализирована, причастные к инциденту подростки установлены, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). "В Нижегородской области, где подростки совершили противоправные действия в отношении пожилой женщины... следственными органами СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУСК России по Нижегородской области представить доклад о промежуточных результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
россия
нижегородская область
городецкий район
В Нижегородской области возбудили дело после издевательств над пенсионеркой
