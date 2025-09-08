https://ria.ru/20250908/delo-2040365510.html

В Красноярском крае школьницу заподозрили в дропперстве

В Красноярском крае школьницу заподозрили в дропперстве - РИА Новости, 08.09.2025

В Красноярском крае школьницу заподозрили в дропперстве

Первое уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в Красноярском крае возбуждено на 16-летнюю школьницу из Назарово, девочка предоставила данные... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T10:15:00+03:00

2025-09-08T10:15:00+03:00

2025-09-08T10:15:00+03:00

происшествия

красноярский край

назарово

россия

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

КРАСНОЯРСК, 8 сен – РИА Новости. Первое уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в Красноярском крае возбуждено на 16-летнюю школьницу из Назарово, девочка предоставила данные своей банковской карты для незаконных переводов, а после отправляла их дальше на счета мошенников, сообщает краевой главк МВД. По данным краевой полиции, в июле 16-летняя школьница из красноярского города Назарово наткнулась в социальной сети на объявление о работе в удаленном формате. После перехода по ссылке она связалась с предполагаемым работодателем, который предложил предоставить данные своей банковской карты. Взамен обещались денежные поступления, которые девушка должна была переводить на указанные реквизиты. "Согласившись на заманчивое предложение, "работница", выполняя нехитрые указания, в течение нескольких дней осуществляла переводы. "Заработная плата" школьницы за несколько дней составила 1 600 рублей – небольшой процент от тех самых переводов. Тем временем в отдел полиции № 8 МУ МВД "Красноярское" обратилась местная жительница с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве", - говорится в сообщении. В ходе расследования выяснилось, что похищенные у женщины деньги были переведены на счет школьницы, которая затем отправила их на указанные мошенником реквизиты. "В отношении девушки следователями СО МО МВД России "Назаровский" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - отмечают в полицейском главке. Уточняется, что это первое уголовное дело по данной статье, возбужденное в Красноярском крае. Школьнице избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В июне 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается уголовная ответственность для дропперов – до 3 лет лишения свободы для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до 6 лет для организаторов такой деятельности. Закон вступил в силу в начале июля. О первом уголовном деле, возбужденном в Москве, сообщалось 24 июля. На счет москвички мошенники перевели свыше одного миллиона рублей. На этом женщина заработала 5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250820/mvd-2036449649.html

https://ria.ru/20250729/mvd-2032051820.html

красноярский край

назарово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярский край, назарово, россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)