09:39 08.09.2025
Соучастник по делу Чекалиных заключил досудебное соглашение
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Соучастник по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство, сообщила в понедельник прокуратура Москвы. "С их соучастником (Чекалиных - ред.) прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство", - говорится в сообщении. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что третий фигурант дела, партнер Чекалина, признал вину и заключил сделку со следствием, он находится под подпиской о невыезде.
происшествия, москва, валерия чекалина
Происшествия, Москва, Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Соучастник по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство, сообщила в понедельник прокуратура Москвы.
"С их соучастником (Чекалиных - ред.) прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство", - говорится в сообщении.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что третий фигурант дела, партнер Чекалина, признал вину и заключил сделку со следствием, он находится под подпиской о невыезде.
ПроисшествияМоскваВалерия Чекалина
 
 
