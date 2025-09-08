Соучастник по делу Чекалиных заключил досудебное соглашение

https://ria.ru/20250908/delo-2040359308.html

Соучастник по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Соучастник по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство, сообщила в понедельник прокуратура Москвы. "С их соучастником (Чекалиных - ред.) прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство", - говорится в сообщении. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что третий фигурант дела, партнер Чекалина, признал вину и заключил сделку со следствием, он находится под подпиской о невыезде.

