СК завел дело после атак ВСУ на Донецк
СК завел дело после атак ВСУ на Донецк - РИА Новости, 08.09.2025
СК завел дело после атак ВСУ на Донецк
Уголовное дело возбуждено в связи с массированными атаками ВСУ на город Донецк 7 сентября, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08
2025-09-08T10:53:00+03:00
2025-09-08T11:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецк
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с массированными атаками ВСУ на город Донецк 7 сентября, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ, статьей 167 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц; умышленные уничтожение и повреждение имущества), в связи с массированными атаками украинских вооруженных формирований на город Донецк", - сказала она. По данным следствия, 7 сентября украинские националисты с помощью БПЛА нанесли удары по гражданским объектам в Донецке. В частности, атаке подвергся парк "Гулливер", где в этот момент находилось много людей, в том числе семей с детьми. В результате ранение получили шесть мирных жителей, среди которых ребенок. Кроме того, повреждены несколько жилых домов, две школы и другие объекты. В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия, изъяты фрагменты беспилотников, по которым будут назначены необходимые экспертизы. Кроме того, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к преступлению.
россия
донецк
Новости
ru-RU
Несколько кабинетов и стена серьезно повреждены в школе в Донецке в результате атаки ВСУ
Несколько кабинетов и стена серьезно повреждены в школе в Донецке в результате атаки ВСУ в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. По предварительным данным, люди не пострадали.
