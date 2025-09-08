Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело после атак ВСУ на Донецк - РИА Новости, 08.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 08.09.2025 (обновлено: 11:39 08.09.2025)
СК завел дело после атак ВСУ на Донецк
СК завел дело после атак ВСУ на Донецк - РИА Новости, 08.09.2025
СК завел дело после атак ВСУ на Донецк
Уголовное дело возбуждено в связи с массированными атаками ВСУ на город Донецк 7 сентября, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с массированными атаками ВСУ на город Донецк 7 сентября, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ, статьей 167 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц; умышленные уничтожение и повреждение имущества), в связи с массированными атаками украинских вооруженных формирований на город Донецк", - сказала она. По данным следствия, 7 сентября украинские националисты с помощью БПЛА нанесли удары по гражданским объектам в Донецке. В частности, атаке подвергся парк "Гулливер", где в этот момент находилось много людей, в том числе семей с детьми. В результате ранение получили шесть мирных жителей, среди которых ребенок. Кроме того, повреждены несколько жилых домов, две школы и другие объекты. В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия, изъяты фрагменты беспилотников, по которым будут назначены необходимые экспертизы. Кроме того, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к преступлению.
Несколько кабинетов и стена серьезно повреждены в школе в Донецке в результате атаки ВСУ
Несколько кабинетов и стена серьезно повреждены в школе в Донецке в результате атаки ВСУ в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. По предварительным данным, люди не пострадали.
СК завел дело после атак ВСУ на Донецк

СК РФ завел дело после атак ВСУ на Донецк 7 сентября

Последствия ударов ВСУ по школе № 20 в Донецке. 8 сентября 2025
Последствия ударов ВСУ по школе № 20 в Донецке. 8 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Последствия ударов ВСУ по школе № 20 в Донецке. 8 сентября 2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с массированными атаками ВСУ на город Донецк 7 сентября, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ, статьей 167 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц; умышленные уничтожение и повреждение имущества), в связи с массированными атаками украинских вооруженных формирований на город Донецк", - сказала она.
По данным следствия, 7 сентября украинские националисты с помощью БПЛА нанесли удары по гражданским объектам в Донецке. В частности, атаке подвергся парк "Гулливер", где в этот момент находилось много людей, в том числе семей с детьми. В результате ранение получили шесть мирных жителей, среди которых ребенок. Кроме того, повреждены несколько жилых домов, две школы и другие объекты.
В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия, изъяты фрагменты беспилотников, по которым будут назначены необходимые экспертизы. Кроме того, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к преступлению.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
