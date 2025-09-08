СК завел дело после атак ВСУ на Донецк

https://ria.ru/20250908/delo--2040374767.html

2025-09-08T10:53:00+03:00

2025-09-08T10:53:00+03:00

2025-09-08T11:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецк

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с массированными атаками ВСУ на город Донецк 7 сентября, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ, статьей 167 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц; умышленные уничтожение и повреждение имущества), в связи с массированными атаками украинских вооруженных формирований на город Донецк", - сказала она. По данным следствия, 7 сентября украинские националисты с помощью БПЛА нанесли удары по гражданским объектам в Донецке. В частности, атаке подвергся парк "Гулливер", где в этот момент находилось много людей, в том числе семей с детьми. В результате ранение получили шесть мирных жителей, среди которых ребенок. Кроме того, повреждены несколько жилых домов, две школы и другие объекты. В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия, изъяты фрагменты беспилотников, по которым будут назначены необходимые экспертизы. Кроме того, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к преступлению.

россия

донецк

2025

