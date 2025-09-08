https://ria.ru/20250908/delo--2040350243.html

СК передаст дело об убийстве Кириллова в прокуратуру до 17 ноября

СК передаст дело об убийстве Кириллова в прокуратуру до 17 ноября - РИА Новости, 08.09.2025

СК передаст дело об убийстве Кириллова в прокуратуру до 17 ноября

Следственный комитет РФ планирует до 17 ноября направить в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело о теракте, в котором погиб... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T08:17:00+03:00

2025-09-08T08:17:00+03:00

2025-09-08T08:17:00+03:00

россия

москва

европа

игорь кириллов

следственный комитет россии (ск рф)

войска рхбз

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ планирует до 17 ноября направить в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия продлен в установленном законом порядке… до 17 ноября 2025 года… необходимо… составить обвинительное заключение, направить уголовное дело прокурору", - говорится в документах. После утверждения обвинительного заключения прокурором дело направят в суд для рассмотрения по существу. Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Ахмаджона Курбонова и получали для него деньги от куратора. Росфинмониторинг внес фигурантов в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250428/zakharova-2013914656.html

https://ria.ru/20250120/kirillov-1994550097.html

россия

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, европа, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия