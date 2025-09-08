Рейтинг@Mail.ru
СК передаст дело об убийстве Кириллова в прокуратуру до 17 ноября - РИА Новости, 08.09.2025
08:17 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/delo--2040350243.html
СК передаст дело об убийстве Кириллова в прокуратуру до 17 ноября
СК передаст дело об убийстве Кириллова в прокуратуру до 17 ноября
Следственный комитет РФ планирует до 17 ноября направить в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело о теракте, в котором погиб... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T08:17:00+03:00
2025-09-08T08:17:00+03:00
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ планирует до 17 ноября направить в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия продлен в установленном законом порядке… до 17 ноября 2025 года… необходимо… составить обвинительное заключение, направить уголовное дело прокурору", - говорится в документах. После утверждения обвинительного заключения прокурором дело направят в суд для рассмотрения по существу. Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Ахмаджона Курбонова и получали для него деньги от куратора. Росфинмониторинг внес фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ планирует до 17 ноября направить в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия продлен в установленном законом порядке… до 17 ноября 2025 года… необходимо… составить обвинительное заключение, направить уголовное дело прокурору", - говорится в документах.
После утверждения обвинительного заключения прокурором дело направят в суд для рассмотрения по существу.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Ахмаджона Курбонова и получали для него деньги от куратора.
Росфинмониторинг внес фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
