https://ria.ru/20250908/delo--2040350243.html
СК передаст дело об убийстве Кириллова в прокуратуру до 17 ноября
СК передаст дело об убийстве Кириллова в прокуратуру до 17 ноября - РИА Новости, 08.09.2025
СК передаст дело об убийстве Кириллова в прокуратуру до 17 ноября
Следственный комитет РФ планирует до 17 ноября направить в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело о теракте, в котором погиб... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T08:17:00+03:00
2025-09-08T08:17:00+03:00
2025-09-08T08:17:00+03:00
россия
москва
европа
игорь кириллов
следственный комитет россии (ск рф)
войска рхбз
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ планирует до 17 ноября направить в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия продлен в установленном законом порядке… до 17 ноября 2025 года… необходимо… составить обвинительное заключение, направить уголовное дело прокурору", - говорится в документах. После утверждения обвинительного заключения прокурором дело направят в суд для рассмотрения по существу. Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Ахмаджона Курбонова и получали для него деньги от куратора. Росфинмониторинг внес фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250428/zakharova-2013914656.html
https://ria.ru/20250120/kirillov-1994550097.html
россия
москва
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, европа, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Москва, Европа, Игорь Кириллов, Следственный комитет России (СК РФ), Войска РХБЗ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
СК передаст дело об убийстве Кириллова в прокуратуру до 17 ноября
СК РФ до 17 ноября передаст дело об убийстве Кириллова в прокуратуру