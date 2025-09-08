Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко отметил эффективность чемпионатов по профмастерству - РИА Новости, 08.09.2025
15:21 08.09.2025
Чернышенко отметил эффективность чемпионатов по профмастерству
Чернышенко отметил эффективность чемпионатов по профмастерству - РИА Новости, 08.09.2025
Чернышенко отметил эффективность чемпионатов по профмастерству
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал чемпионаты по профмастерству нацпроекта "Молодежь и дети" успешным инструментом кооперации образования и бизнеса. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал чемпионаты по профмастерству нацпроекта "Молодежь и дети" успешным инструментом кооперации образования и бизнеса. Под председательством зампреда правительства на базе Центра социальной интеграции Дианы Гурцкой прошло совместное заседание оргкомитета по проведению чемпионатов по профессиональному мастерству "Профессионалы", "Абилимпикс" и Чемпионата высоких технологий. "Один из успешных инструментов кооперации образования и бизнеса – совместные чемпионаты в рамках федпроекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети", - сказал вице-премьер, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко уточнил, что ежегодно чемпионатное движение набирает обороты, в этом году участие приняли более 1 миллиона человек, среди них – конкурсанты, преподаватели, волонтеры и школьники. Вице-премьер добавил, что в регионах России также созданы центры, ориентированные на всестороннюю поддержку детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. "Благодаря команде профессионалов, которые трепетно и эффективно взаимодействуют с ребятами с разной степенью инвалидности, за время работы Центра более 20 тысяч детей с различными степенями инвалидности приняли участие в проектах и стали победителями и призерами конкурсов и чемпионатов", – заключил Чернышенко.
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал чемпионаты по профмастерству нацпроекта "Молодежь и дети" успешным инструментом кооперации образования и бизнеса.
Под председательством зампреда правительства на базе Центра социальной интеграции Дианы Гурцкой прошло совместное заседание оргкомитета по проведению чемпионатов по профессиональному мастерству "Профессионалы", "Абилимпикс" и Чемпионата высоких технологий.
"Один из успешных инструментов кооперации образования и бизнеса – совместные чемпионаты в рамках федпроекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети", - сказал вице-премьер, слова которого приводит его аппарат.
Чернышенко уточнил, что ежегодно чемпионатное движение набирает обороты, в этом году участие приняли более 1 миллиона человек, среди них – конкурсанты, преподаватели, волонтеры и школьники.
Вице-премьер добавил, что в регионах России также созданы центры, ориентированные на всестороннюю поддержку детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья.
"Благодаря команде профессионалов, которые трепетно и эффективно взаимодействуют с ребятами с разной степенью инвалидности, за время работы Центра более 20 тысяч детей с различными степенями инвалидности приняли участие в проектах и стали победителями и призерами конкурсов и чемпионатов", – заключил Чернышенко.
