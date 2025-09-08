https://ria.ru/20250908/chekalin-2040542197.html
Чекалин не согласен с квалификацией его действий по делу о выводе денег
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин признает фактические обстоятельства по уголовному делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей, но не согласен с квалификацией его действий, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Третьяков. "Чекалин Артем признает фактические обстоятельства, но не согласен с квалификацией. То, что написано в обвинении, он говорит, что так и было, но считает, что это не образует состава преступления, которое ему вменяют", - сказал защитник. В настоящее время следствие по уголовному делу завершено. Фигуранты приступили к ознакомлению с материалами. По версии следствия, Валерия и ее бывший супруг Артем Чекалин с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Как рассказывал РИА Новости адвокат Третьяков, изначально ФНС считала данную сумму недоимкой по налогам, но в процессе развода Чекалиных она превратилась в дело о выводе средств за границу, и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования. Третий фигурант дела - партнер Чекалина Роман Вишняк - признал вину и заключил сделку со следствие, он находится под подпиской о невыезде, сообщал источник РИА Новости. Бывшие супруги находятся под домашним арестом. Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей. Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
