Названо число потерпевших по делу об издевательстве над животными - РИА Новости, 08.09.2025
20:07 08.09.2025
Названо число потерпевших по делу об издевательстве над животными
Названо число потерпевших по делу об издевательстве над животными
По уголовному делу собственниц зоогостиницы в подмосковном Чехове, где издевались над животными, проходят потерпевшими 15 владельцев собак, сообщила старший... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По уголовному делу собственниц зоогостиницы в подмосковном Чехове, где издевались над животными, проходят потерпевшими 15 владельцев собак, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "В качестве потерпевших признано 15 владельцев собак. Продолжается работа по установлению всех пострадавших, сбору и закреплению доказательств", - сказала она. Как сообщила ранее пресс-служба подмосковного главка МВД РФ, владелица сервиса передержки собак в частном доме в подмосковном Чехове, позиционировавшая себя как профессиональный кинолог, жестоко обращалась с животными, надевала на них ошейники, бьющие током, оставляла сидеть в собственных экскрементах и крови. Ранее кадры, показывающие ужасное состояние собак и антисанитарные условия содержания постояльцев сервиса, опубликовала в своем Telegram-канале певица Мона. Ее две собаки тоже находились на передержке в частном доме. На видео и фото видно, как животные в клетках сидят испачканные в собственных экскрементах и крови, одна из собак разгрызла свой хвост до крови. Также на одном из скриншотов переписки хозяйка сервиса по имени Карина признается в избиении собаки, у которой глубокая рана под глазом.
Названо число потерпевших по делу об издевательстве над животными

По делу о избиении собак в Чехове проходят потерпевшими 15 владельцев животных

© Фото : MONA/TelegramЗоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками
© Фото : MONA/Telegram
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По уголовному делу собственниц зоогостиницы в подмосковном Чехове, где издевались над животными, проходят потерпевшими 15 владельцев собак, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"В качестве потерпевших признано 15 владельцев собак. Продолжается работа по установлению всех пострадавших, сбору и закреплению доказательств", - сказала она.
Как сообщила ранее пресс-служба подмосковного главка МВД РФ, владелица сервиса передержки собак в частном доме в подмосковном Чехове, позиционировавшая себя как профессиональный кинолог, жестоко обращалась с животными, надевала на них ошейники, бьющие током, оставляла сидеть в собственных экскрементах и крови.
Ранее кадры, показывающие ужасное состояние собак и антисанитарные условия содержания постояльцев сервиса, опубликовала в своем Telegram-канале певица Мона. Ее две собаки тоже находились на передержке в частном доме. На видео и фото видно, как животные в клетках сидят испачканные в собственных экскрементах и крови, одна из собак разгрызла свой хвост до крови. Также на одном из скриншотов переписки хозяйка сервиса по имени Карина признается в избиении собаки, у которой глубокая рана под глазом.
Собственниц зоогостиницы в Чехове, где издевались над животными, задержали
