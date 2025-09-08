Рейтинг@Mail.ru
Бутина рассказала о состоянии наемников на Украине - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 08.09.2025 (обновлено: 19:45 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/butina-2040529348.html
Бутина рассказала о состоянии наемников на Украине
Бутина рассказала о состоянии наемников на Украине - РИА Новости, 08.09.2025
Бутина рассказала о состоянии наемников на Украине
Депутат Госдумы, член комитета ГД по международным делам Мария Бутина заявила, что многие, кто служит в формированиях наемников на Украине, находятся под... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T19:42:00+03:00
2025-09-08T19:45:00+03:00
в мире
украина
мария бутина
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024006517_0:41:3070:1768_1920x0_80_0_0_5d020614fa930d5f889cbff3e358cf74.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета ГД по международным делам Мария Бутина заявила, что многие, кто служит в формированиях наемников на Украине, находятся под воздействием психотропных препаратов, также ВСУ применяют запрещённые отравляющие вещества, в частности, газ. Ранее Бутина взяла интервью у американского наемника Бенджамина Рида. "Он (Рид - ред.) рассказывает о применении запрещенных веществ, в частности газа. И вот эти моменты, я думаю, будут требовать самого детального международного разбирательства", - сказала она в эфире радио Sputnik. Также она отметила, что по словам Рида, многие наемники находятся под воздействием психотропных препаратов. "Да, об этом речь шла, и он говорил, что многие из тех, кто служит, из тех, кто сейчас в легионе, они находятся под воздействием наркотических препаратов... Это распространено, средняя продолжительность жизни короткая", - добавила парламентарий.
https://ria.ru/20250908/butina-2040523474.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024006517_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_f85debeacf76c263261ac77a61131b36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мария бутина, госдума рф
В мире, Украина, Мария Бутина, Госдума РФ
Бутина рассказала о состоянии наемников на Украине

Бутина: многие наемники ВСУ находятся под воздействием психотропных препаратов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМария Бутина
Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мария Бутина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета ГД по международным делам Мария Бутина заявила, что многие, кто служит в формированиях наемников на Украине, находятся под воздействием психотропных препаратов, также ВСУ применяют запрещённые отравляющие вещества, в частности, газ.
Ранее Бутина взяла интервью у американского наемника Бенджамина Рида.
"Он (Рид - ред.) рассказывает о применении запрещенных веществ, в частности газа. И вот эти моменты, я думаю, будут требовать самого детального международного разбирательства", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Также она отметила, что по словам Рида, многие наемники находятся под воздействием психотропных препаратов.
"Да, об этом речь шла, и он говорил, что многие из тех, кто служит, из тех, кто сейчас в легионе, они находятся под воздействием наркотических препаратов... Это распространено, средняя продолжительность жизни короткая", - добавила парламентарий.
Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Бутина рассказала о формировании наемнических подразделений на Украине
Вчера, 19:11
 
В миреУкраинаМария БутинаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала