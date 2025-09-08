https://ria.ru/20250908/butina-2040529348.html

Бутина рассказала о состоянии наемников на Украине

Бутина рассказала о состоянии наемников на Украине - РИА Новости, 08.09.2025

Бутина рассказала о состоянии наемников на Украине

Депутат Госдумы, член комитета ГД по международным делам Мария Бутина заявила, что многие, кто служит в формированиях наемников на Украине, находятся под... РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета ГД по международным делам Мария Бутина заявила, что многие, кто служит в формированиях наемников на Украине, находятся под воздействием психотропных препаратов, также ВСУ применяют запрещённые отравляющие вещества, в частности, газ. Ранее Бутина взяла интервью у американского наемника Бенджамина Рида. "Он (Рид - ред.) рассказывает о применении запрещенных веществ, в частности газа. И вот эти моменты, я думаю, будут требовать самого детального международного разбирательства", - сказала она в эфире радио Sputnik. Также она отметила, что по словам Рида, многие наемники находятся под воздействием психотропных препаратов. "Да, об этом речь шла, и он говорил, что многие из тех, кто служит, из тех, кто сейчас в легионе, они находятся под воздействием наркотических препаратов... Это распространено, средняя продолжительность жизни короткая", - добавила парламентарий.

украина

