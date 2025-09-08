https://ria.ru/20250908/butina-2040529348.html
Бутина рассказала о состоянии наемников на Украине
Бутина рассказала о состоянии наемников на Украине - РИА Новости, 08.09.2025
Бутина рассказала о состоянии наемников на Украине
Депутат Госдумы, член комитета ГД по международным делам Мария Бутина заявила, что многие, кто служит в формированиях наемников на Украине, находятся под... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T19:42:00+03:00
2025-09-08T19:42:00+03:00
2025-09-08T19:45:00+03:00
в мире
украина
мария бутина
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024006517_0:41:3070:1768_1920x0_80_0_0_5d020614fa930d5f889cbff3e358cf74.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета ГД по международным делам Мария Бутина заявила, что многие, кто служит в формированиях наемников на Украине, находятся под воздействием психотропных препаратов, также ВСУ применяют запрещённые отравляющие вещества, в частности, газ. Ранее Бутина взяла интервью у американского наемника Бенджамина Рида. "Он (Рид - ред.) рассказывает о применении запрещенных веществ, в частности газа. И вот эти моменты, я думаю, будут требовать самого детального международного разбирательства", - сказала она в эфире радио Sputnik. Также она отметила, что по словам Рида, многие наемники находятся под воздействием психотропных препаратов. "Да, об этом речь шла, и он говорил, что многие из тех, кто служит, из тех, кто сейчас в легионе, они находятся под воздействием наркотических препаратов... Это распространено, средняя продолжительность жизни короткая", - добавила парламентарий.
https://ria.ru/20250908/butina-2040523474.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024006517_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_f85debeacf76c263261ac77a61131b36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мария бутина, госдума рф
В мире, Украина, Мария Бутина, Госдума РФ
Бутина рассказала о состоянии наемников на Украине
Бутина: многие наемники ВСУ находятся под воздействием психотропных препаратов
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета ГД по международным делам Мария Бутина заявила, что многие, кто служит в формированиях наемников на Украине, находятся под воздействием психотропных препаратов, также ВСУ применяют запрещённые отравляющие вещества, в частности, газ.
Ранее Бутина взяла интервью у американского наемника Бенджамина Рида.
"Он (Рид - ред.) рассказывает о применении запрещенных веществ, в частности газа. И вот эти моменты, я думаю, будут требовать самого детального международного разбирательства", - сказала она в эфире радио Sputnik
.
Также она отметила, что по словам Рида, многие наемники находятся под воздействием психотропных препаратов.
"Да, об этом речь шла, и он говорил, что многие из тех, кто служит, из тех, кто сейчас в легионе, они находятся под воздействием наркотических препаратов... Это распространено, средняя продолжительность жизни короткая", - добавила парламентарий.