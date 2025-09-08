Рейтинг@Mail.ru
Бутина рассказала о формировании наемнических подразделений на Украине - РИА Новости, 08.09.2025
19:11 08.09.2025
Бутина рассказала о формировании наемнических подразделений на Украине
в мире
украина
россия
мария бутина
госдума рф
вооруженные силы украины
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наемнические подразделения на Украине формируются из англичан, поляков, немцев и других граждан недружественных стран, чаще всего это люди с криминальным прошлым, сообщила депутат Госдумы, член комитета ГД по международным делам Мария Бутина. Ранее Бутина взяла интервью у американского наемника Бенджамина Рида. "Там, к сожалению, представлены и поляки, о которых говорил Бенджамин, и англичане, и американцы, и французы, и немцы - проще перечислить, кого из недружественных стран там нет. Это, конечно, факт вопиющий и вызывающий огромное возмущение. И, соответственно, должны эти государства как-то отреагировать на это, потому что они фактически участвуют в террористической деятельности против нашего государства, и свидетельства Бенджамина - тому яркое подтверждение", - сказала депутат в эфире на радио Sputnik, отвечая на вопрос, из кого формируются наемнические подразделения ВСУ. Бутина отметила, что, по словам Рида, люди "ехали на человеческое сафари". "Там нет идеологии, они подчас даже не знают, какая страна и что должны делать", - заметила политик. Как рассказала Бутина, ссылаясь на слова Рида, наемникам обещали, что будут щедро платить, но денег так и не заплатили. "Главная мотивация - в основном это люди с криминальным прошлом, это люди, которые просто уже в себе все человеческое изжили настолько, что для них это должно было бы быть за деньги развлечением. Другое дело, что на отпор они не рассчитывали", - добавила член комитета ГД по международным делам. Бутина заключила, что в наемнические подразделения собирают "всех тех, кто маньяки, преступники". Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на украинскую территорию своих кадровых военных под видом наемников.
украина
россия
в мире, украина, россия, мария бутина, госдума рф, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Мария Бутина, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наемнические подразделения на Украине формируются из англичан, поляков, немцев и других граждан недружественных стран, чаще всего это люди с криминальным прошлым, сообщила депутат Госдумы, член комитета ГД по международным делам Мария Бутина.
Ранее Бутина взяла интервью у американского наемника Бенджамина Рида.
"Там, к сожалению, представлены и поляки, о которых говорил Бенджамин, и англичане, и американцы, и французы, и немцы - проще перечислить, кого из недружественных стран там нет. Это, конечно, факт вопиющий и вызывающий огромное возмущение. И, соответственно, должны эти государства как-то отреагировать на это, потому что они фактически участвуют в террористической деятельности против нашего государства, и свидетельства Бенджамина - тому яркое подтверждение", - сказала депутат в эфире на радио Sputnik, отвечая на вопрос, из кого формируются наемнические подразделения ВСУ.
Бутина отметила, что, по словам Рида, люди "ехали на человеческое сафари".
"Там нет идеологии, они подчас даже не знают, какая страна и что должны делать", - заметила политик.
Как рассказала Бутина, ссылаясь на слова Рида, наемникам обещали, что будут щедро платить, но денег так и не заплатили.
"Главная мотивация - в основном это люди с криминальным прошлом, это люди, которые просто уже в себе все человеческое изжили настолько, что для них это должно было бы быть за деньги развлечением. Другое дело, что на отпор они не рассчитывали", - добавила член комитета ГД по международным делам.
Бутина заключила, что в наемнические подразделения собирают "всех тех, кто маньяки, преступники".
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на украинскую территорию своих кадровых военных под видом наемников.
