Лидеры стран БРИКС заявили о необходимости укреплять сплоченность
Лидеры стран БРИКС заявили о необходимости укреплять сплоченность
ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Лидеры стран БРИКС в ходе онлайн-саммита заявили о необходимости укреплять сплоченность, вместе отвечать на кризисы и вызовы, сообщает Центральное телевидение Китая."Лидеры, участвовавшие во встрече, заявили, что… страны БРИКС должны укреплять сплоченность и координацию, рука об руку отвечать на кризисы и вызовы, совместно отстаивать многосторонность, защищать свободную и открытую международную торговую систему, отстаивать общие интересы Глобального Юга", - говорится в сообщении.Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы провела 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
