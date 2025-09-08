https://ria.ru/20250908/briks-2040504787.html

Лидеры стран БРИКС заявили о необходимости укреплять сплоченность

2025-09-08T18:04:00+03:00

ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Лидеры стран БРИКС в ходе онлайн-саммита заявили о необходимости укреплять сплоченность, вместе отвечать на кризисы и вызовы, сообщает Центральное телевидение Китая."Лидеры, участвовавшие во встрече, заявили, что… страны БРИКС должны укреплять сплоченность и координацию, рука об руку отвечать на кризисы и вызовы, совместно отстаивать многосторонность, защищать свободную и открытую международную торговую систему, отстаивать общие интересы Глобального Юга", - говорится в сообщении.Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы провела 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.

