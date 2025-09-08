https://ria.ru/20250908/briks-2040498179.html

Страны БРИКС будут поддерживать взаимодействие в украинском кризисе

Страны БРИКС будут поддерживать взаимодействие в украинском кризисе - РИА Новости, 08.09.2025

Страны БРИКС будут поддерживать взаимодействие в украинском кризисе

Страны БРИКС договорились поддерживать взаимодействие по проблеме украинского кризиса, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T17:45:00+03:00

2025-09-08T17:45:00+03:00

2025-09-08T17:48:00+03:00

в мире

брикс

китай

бразилия

луис инасиу лула да силва

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027506062_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae8a14dad6807b613456090756dc14b5.jpg

ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Страны БРИКС договорились поддерживать взаимодействие по проблеме украинского кризиса, передает Центральное телевидение Китая."Стороны также договорились поддерживать взаимодействие по таким острым вопросам, как украинский кризис и конфликт в секторе Газа", - говорится в сообщении.Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы провела 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250908/briks-2040489814.html

китай

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, брикс, китай, бразилия, луис инасиу лула да силва, дональд трамп