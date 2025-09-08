Рейтинг@Mail.ru
Участники БРИКС обсудили противодействие односторонним мерам в торговле - РИА Новости, 08.09.2025
17:18 08.09.2025 (обновлено: 17:26 08.09.2025)
Участники БРИКС обсудили противодействие односторонним мерам в торговле
Участники БРИКС обсудили противодействие односторонним мерам в торговле - РИА Новости, 08.09.2025
Участники БРИКС обсудили противодействие односторонним мерам в торговле
Участники БРИКС обсудили в ходе внеочередного онлайн-саммита объединения обсудили порядок противодействия односторонним мерам в сфере торговли, говорится в... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Участники БРИКС обсудили в ходе внеочередного онлайн-саммита объединения обсудили порядок противодействия односторонним мерам в сфере торговли, говорится в заявлении пресс-службы президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, по инициативе которого было организовано данное мероприятие."Встреча также стала поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, связанным с усилением односторонних мер, в том числе в международной торговле, и как расширить механизмы солидарности, координации и торговли между странами БРИКС", - отмечается в документе.Также в заявлении было указано, что встреча продлилась примерно полтора часа.
в мире, бразилия, брикс, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, БРИКС, Луис Инасиу Лула да Силва
Участники БРИКС обсудили противодействие односторонним мерам в торговле

Участники БРИКС обсудили порядок противодействия односторонним мерам в торговле

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Участники БРИКС обсудили в ходе внеочередного онлайн-саммита объединения обсудили порядок противодействия односторонним мерам в сфере торговли, говорится в заявлении пресс-службы президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, по инициативе которого было организовано данное мероприятие.
"Встреча также стала поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, связанным с усилением односторонних мер, в том числе в международной торговле, и как расширить механизмы солидарности, координации и торговли между странами БРИКС", - отмечается в документе.
Также в заявлении было указано, что встреча продлилась примерно полтора часа.
Заголовок открываемого материала