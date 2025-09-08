https://ria.ru/20250908/briks-2040489814.html
Участники БРИКС обсудили противодействие односторонним мерам в торговле
Участники БРИКС обсудили противодействие односторонним мерам в торговле - РИА Новости, 08.09.2025
Участники БРИКС обсудили противодействие односторонним мерам в торговле
Участники БРИКС обсудили в ходе внеочередного онлайн-саммита объединения обсудили порядок противодействия односторонним мерам в сфере торговли, говорится в... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T17:18:00+03:00
2025-09-08T17:18:00+03:00
2025-09-08T17:26:00+03:00
в мире
бразилия
брикс
луис инасиу лула да силва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027506018_0:116:3227:1931_1920x0_80_0_0_08b958190e4abf8a4914c3b7adc45a2c.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Участники БРИКС обсудили в ходе внеочередного онлайн-саммита объединения обсудили порядок противодействия односторонним мерам в сфере торговли, говорится в заявлении пресс-службы президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, по инициативе которого было организовано данное мероприятие."Встреча также стала поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, связанным с усилением односторонних мер, в том числе в международной торговле, и как расширить механизмы солидарности, координации и торговли между странами БРИКС", - отмечается в документе.Также в заявлении было указано, что встреча продлилась примерно полтора часа.
https://ria.ru/20250908/briks-2040474024.html
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027506018_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_05d4a2349c20acb58c0224ee7df53008.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, брикс, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, БРИКС, Луис Инасиу Лула да Силва
Участники БРИКС обсудили противодействие односторонним мерам в торговле
Участники БРИКС обсудили порядок противодействия односторонним мерам в торговле