Участники БРИКС обсудили противодействие односторонним мерам в торговле

Участники БРИКС обсудили противодействие односторонним мерам в торговле - РИА Новости, 08.09.2025

Участники БРИКС обсудили противодействие односторонним мерам в торговле

Участники БРИКС обсудили в ходе внеочередного онлайн-саммита объединения обсудили порядок противодействия односторонним мерам в сфере торговли, говорится в... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T17:18:00+03:00

2025-09-08T17:18:00+03:00

2025-09-08T17:26:00+03:00

в мире

бразилия

брикс

луис инасиу лула да силва

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Участники БРИКС обсудили в ходе внеочередного онлайн-саммита объединения обсудили порядок противодействия односторонним мерам в сфере торговли, говорится в заявлении пресс-службы президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, по инициативе которого было организовано данное мероприятие."Встреча также стала поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, связанным с усилением односторонних мер, в том числе в международной торговле, и как расширить механизмы солидарности, координации и торговли между странами БРИКС", - отмечается в документе.Также в заявлении было указано, что встреча продлилась примерно полтора часа.

бразилия

