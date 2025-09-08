https://ria.ru/20250908/briks-2040458806.html

Президент Египта заявил о важности БРИКС для мира

БРИКС последовательно продвигает конструктивное сотрудничество на принципах взаимного уважения, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе выступления РИА Новости, 08.09.2025

КАИР, 8 сен – РИА Новости. БРИКС последовательно продвигает конструктивное сотрудничество на принципах взаимного уважения, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе выступления на чрезвычайном онлайн-саммите БРИКС."Важность БРИКС как видного международного форума растет. Он последовательно продвигает конструктивное сотрудничество между государствами на принципах взаимного уважения", - сказал ас-Сиси.

