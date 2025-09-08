Президент Египта заявил о важности БРИКС для мира

Рейтинг@Mail.ru
15:53 08.09.2025 (обновлено: 16:01 08.09.2025)
КАИР, 8 сен – РИА Новости. БРИКС последовательно продвигает конструктивное сотрудничество на принципах взаимного уважения, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе выступления на чрезвычайном онлайн-саммите БРИКС."Важность БРИКС как видного международного форума растет. Он последовательно продвигает конструктивное сотрудничество между государствами на принципах взаимного уважения", - сказал ас-Сиси.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
КАИР, 8 сен – РИА Новости. БРИКС последовательно продвигает конструктивное сотрудничество на принципах взаимного уважения, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе выступления на чрезвычайном онлайн-саммите БРИКС.
"Важность БРИКС как видного международного форума растет. Он последовательно продвигает конструктивное сотрудничество между государствами на принципах взаимного уважения", - сказал ас-Сиси.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Против Запада нарождается новая сила
17 августа, 08:00
 
