Президент Египта заявил о важности БРИКС для мира

КАИР, 8 сен – РИА Новости. БРИКС последовательно продвигает конструктивное сотрудничество на принципах взаимного уважения, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе выступления на чрезвычайном онлайн-саммите БРИКС."Важность БРИКС как видного международного форума растет. Он последовательно продвигает конструктивное сотрудничество между государствами на принципах взаимного уважения", - сказал ас-Сиси.
