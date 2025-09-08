Рейтинг@Mail.ru
"Радиостанция Судного дня" передала сигнал в день онлайн-саммита БРИКС
15:41 08.09.2025
"Радиостанция Судного дня" передала сигнал в день онлайн-саммита БРИКС
в мире
бразилия
дональд трамп
брикс
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир новый сигнал в день внеочередного онлайн-саммита БРИКС, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. Путин в понедельник примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия. Внеочередной виртуальный саммит собрался для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. В эфире радиостанции в понедельник в 12.30 мск прозвучало слово "Дымоскальп". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
Лидеры стран БРИКС провели внеочередной онлайн-саммит объединения
