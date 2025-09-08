https://ria.ru/20250908/briks-2040454655.html
"Радиостанция Судного дня" передала сигнал в день онлайн-саммита БРИКС
"Радиостанция Судного дня" передала сигнал в день онлайн-саммита БРИКС - РИА Новости, 08.09.2025
"Радиостанция Судного дня" передала сигнал в день онлайн-саммита БРИКС
Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир новый сигнал в день внеочередного онлайн-саммита БРИКС, сообщается в... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T15:41:00+03:00
2025-09-08T15:41:00+03:00
2025-09-08T15:41:00+03:00
в мире
бразилия
дональд трамп
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891477431_0:0:3364:1893_1920x0_80_0_0_038337079db25773319343b6e663fe50.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир новый сигнал в день внеочередного онлайн-саммита БРИКС, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. Путин в понедельник примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия. Внеочередной виртуальный саммит собрался для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. В эфире радиостанции в понедельник в 12.30 мск прозвучало слово "Дымоскальп". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
https://ria.ru/20250908/sammit-2040450166.html
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891477431_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0ec5e5b86bd095dc047d678b2243a421.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, дональд трамп, брикс
В мире, Бразилия, Дональд Трамп, БРИКС
"Радиостанция Судного дня" передала сигнал в день онлайн-саммита БРИКС
Радиостанция Судного дня передала новое сообщение в день онлайн-саммита БРИКС