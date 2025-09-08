Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали детали онлайн-саммита БРИКС
09:07 08.09.2025 (обновлено: 11:34 08.09.2025)
СМИ узнали детали онлайн-саммита БРИКС
Внеочередной онлайн-саммит БРИКС пройдет в закрытом формате, передает Bloomberg.
2025-09-08T09:07:00+03:00
2025-09-08T11:34:00+03:00
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Внеочередной онлайн-саммит БРИКС пройдет в закрытом формате, передает Bloomberg."Виртуальная встреча лидеров БРИКС в понедельник, как планируется, будет длиться всего пару часов, начиная с 08:00 по североамериканскому восточному времени (15:00 мск). Речи будут закрыты для прессы, &lt;...&gt; совместного заявления по окончании встречи не будет", — пишет агентство со ссылкой на знакомого с планами мероприятия бразильского чиновника.По его данным, лидеры сами могут принять решение о публикации своего заявления на саммите.В мероприятии примет участие президент Владимир Путин, об этом объявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме его пресс-секретарь Дмитрий Песков.С инициативой онлайн-саммита выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Как сообщали СМИ, он хочет обсудить торговую политику главы Белого дома Дональда Трампа.Суть проблемыТрамп 30 июля подписал указ о введении 50-процентных пошлин в отношении Бразилии за действия, "представляющие угрозу для Соединенных Штатов". По его словам, любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом.Лула да Силва заявил в ответ о намерении сосредоточиться на поиске других торговых партнеров. Также страна запустила процедуру разрешения споров в рамках ВТО, запросив консультации с Вашингтоном.По данным газеты Globo, бразильское правительство поручило палате внешней торговли изучить возможность применения закона об экономической взаимности. Он позволяет принимать контрмеры против государств, ограничивающих экспорт страны.У ведомства есть 30 дней, чтобы решить, попадают ли действия Штатов под ответные меры. В латиноамериканской стране считают, что этот шаг поможет ускорить диалог и переговоры.
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Внеочередной онлайн-саммит БРИКС пройдет в закрытом формате, передает Bloomberg.
"Виртуальная встреча лидеров БРИКС в понедельник, как планируется, будет длиться всего пару часов, начиная с 08:00 по североамериканскому восточному времени (15:00 мск). Речи будут закрыты для прессы, <...> совместного заявления по окончании встречи не будет", — пишет агентство со ссылкой на знакомого с планами мероприятия бразильского чиновника.
В Турции призвали отказаться от Запада и присоединиться к БРИКС
26 августа, 05:33
По его данным, лидеры сами могут принять решение о публикации своего заявления на саммите.
В мероприятии примет участие президент Владимир Путин, об этом объявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Пошлины Трампа могут ускорить дедолларизацию в БРИКС, считает эксперт
7 августа, 21:21

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.

С инициативой онлайн-саммита выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Как сообщали СМИ, он хочет обсудить торговую политику главы Белого дома Дональда Трампа.
Бразилия использует БРИКС для обмена мнениями, заявил Песков
Вчера, 05:31

Суть проблемы

Трамп 30 июля подписал указ о введении 50-процентных пошлин в отношении Бразилии за действия, "представляющие угрозу для Соединенных Штатов". По его словам, любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом.
Лула да Силва заявил в ответ о намерении сосредоточиться на поиске других торговых партнеров. Также страна запустила процедуру разрешения споров в рамках ВТО, запросив консультации с Вашингтоном.
По данным газеты Globo, бразильское правительство поручило палате внешней торговли изучить возможность применения закона об экономической взаимности. Он позволяет принимать контрмеры против государств, ограничивающих экспорт страны.
У ведомства есть 30 дней, чтобы решить, попадают ли действия Штатов под ответные меры. В латиноамериканской стране считают, что этот шаг поможет ускорить диалог и переговоры.
Против Запада нарождается новая сила
17 августа, 08:00
 
