https://ria.ru/20250908/briks-2040354598.html

СМИ узнали детали онлайн-саммита БРИКС

СМИ узнали детали онлайн-саммита БРИКС - РИА Новости, 08.09.2025

СМИ узнали детали онлайн-саммита БРИКС

Внеочередной онлайн-саммит БРИКС пройдет в закрытом формате, передает Bloomberg. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T09:07:00+03:00

2025-09-08T09:07:00+03:00

2025-09-08T11:34:00+03:00

брикс

в мире

бразилия

россия

луис инасиу лула да силва

дональд трамп

владимир путин

всемирная торговая организация (вто)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983067300_0:0:3530:1986_1920x0_80_0_0_ddc4601f0a443182573f6b17a4c317a1.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Внеочередной онлайн-саммит БРИКС пройдет в закрытом формате, передает Bloomberg."Виртуальная встреча лидеров БРИКС в понедельник, как планируется, будет длиться всего пару часов, начиная с 08:00 по североамериканскому восточному времени (15:00 мск). Речи будут закрыты для прессы, <...> совместного заявления по окончании встречи не будет", — пишет агентство со ссылкой на знакомого с планами мероприятия бразильского чиновника.По его данным, лидеры сами могут принять решение о публикации своего заявления на саммите.В мероприятии примет участие президент Владимир Путин, об этом объявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме его пресс-секретарь Дмитрий Песков.С инициативой онлайн-саммита выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Как сообщали СМИ, он хочет обсудить торговую политику главы Белого дома Дональда Трампа.Суть проблемыТрамп 30 июля подписал указ о введении 50-процентных пошлин в отношении Бразилии за действия, "представляющие угрозу для Соединенных Штатов". По его словам, любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом.Лула да Силва заявил в ответ о намерении сосредоточиться на поиске других торговых партнеров. Также страна запустила процедуру разрешения споров в рамках ВТО, запросив консультации с Вашингтоном.По данным газеты Globo, бразильское правительство поручило палате внешней торговли изучить возможность применения закона об экономической взаимности. Он позволяет принимать контрмеры против государств, ограничивающих экспорт страны.У ведомства есть 30 дней, чтобы решить, попадают ли действия Штатов под ответные меры. В латиноамериканской стране считают, что этот шаг поможет ускорить диалог и переговоры.

https://ria.ru/20250826/briks-2037574468.html

https://ria.ru/20250807/briks-2034032378.html

https://ria.ru/20250907/peskov-2040236845.html

https://ria.ru/20250817/zapad-2035806900.html

бразилия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брикс, в мире, бразилия, россия, луис инасиу лула да силва, дональд трамп, владимир путин, всемирная торговая организация (вто), дмитрий песков