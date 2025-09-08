СМИ узнали детали онлайн-саммита БРИКС
Bloomberg: онлайн-саммит БРИКС пройдет в закрытом формате в понедельник
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Внеочередной онлайн-саммит БРИКС пройдет в закрытом формате, передает Bloomberg.
"Виртуальная встреча лидеров БРИКС в понедельник, как планируется, будет длиться всего пару часов, начиная с 08:00 по североамериканскому восточному времени (15:00 мск). Речи будут закрыты для прессы, <...> совместного заявления по окончании встречи не будет", — пишет агентство со ссылкой на знакомого с планами мероприятия бразильского чиновника.
По его данным, лидеры сами могут принять решение о публикации своего заявления на саммите.
В мероприятии примет участие президент Владимир Путин, об этом объявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.
С инициативой онлайн-саммита выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Как сообщали СМИ, он хочет обсудить торговую политику главы Белого дома Дональда Трампа.
Суть проблемы
Трамп 30 июля подписал указ о введении 50-процентных пошлин в отношении Бразилии за действия, "представляющие угрозу для Соединенных Штатов". По его словам, любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом.
Лула да Силва заявил в ответ о намерении сосредоточиться на поиске других торговых партнеров. Также страна запустила процедуру разрешения споров в рамках ВТО, запросив консультации с Вашингтоном.
По данным газеты Globo, бразильское правительство поручило палате внешней торговли изучить возможность применения закона об экономической взаимности. Он позволяет принимать контрмеры против государств, ограничивающих экспорт страны.
У ведомства есть 30 дней, чтобы решить, попадают ли действия Штатов под ответные меры. В латиноамериканской стране считают, что этот шаг поможет ускорить диалог и переговоры.
