Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия.
Об этих планах в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
В Турции призвали отказаться от Запада и присоединиться к БРИКС
26 августа, 05:33
Как сообщали СМИ, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран — участниц БРИКС для обсуждения торговой политики главы Белого дома Дональда Трампа.
Со своей стороны, Песков подчеркивал, что южноамериканская страна, находясь под экономическим давлением, использует все возможные механизмы, в том числе эту организацию, для обмена мнениями по поводу тарифных войн США и выработки единых подходов.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.
Суть проблемы
Трамп 30 июля подписал указ о введении 50-процентных пошлин в отношении Бразилии за действия, "представляющие угрозу для Соединенных Штатов". По его словам, любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом.
Лула да Силва заявил в ответ о намерении сосредоточиться на поиске других торговых партнеров. Также страна запустила процедуру разрешения споров в рамках ВТО, запросив консультации с Вашингтоном.
По данным газеты Globo, бразильское правительство поручило палате внешней торговли изучить возможность применения закона об экономической взаимности. Он позволяет принимать контрмеры против государств, ограничивающих экспорт страны.
У ведомства есть 30 дней, чтобы решить, попадают ли действия Штатов под ответные меры. В латиноамериканской стране считают, что этот шаг поможет ускорить диалог и переговоры.
Против Запада нарождается новая сила
17 августа, 08:00