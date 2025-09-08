https://ria.ru/20250908/briks-2040349575.html

Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС

Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС

Президент Владимир Путин примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия. РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия.Об этих планах в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.Как сообщали СМИ, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран — участниц БРИКС для обсуждения торговой политики главы Белого дома Дональда Трампа.Со своей стороны, Песков подчеркивал, что южноамериканская страна, находясь под экономическим давлением, использует все возможные механизмы, в том числе эту организацию, для обмена мнениями по поводу тарифных войн США и выработки единых подходов.Суть проблемыТрамп 30 июля подписал указ о введении 50-процентных пошлин в отношении Бразилии за действия, "представляющие угрозу для Соединенных Штатов". По его словам, любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом.Лула да Силва заявил в ответ о намерении сосредоточиться на поиске других торговых партнеров. Также страна запустила процедуру разрешения споров в рамках ВТО, запросив консультации с Вашингтоном.По данным газеты Globo, бразильское правительство поручило палате внешней торговли изучить возможность применения закона об экономической взаимности. Он позволяет принимать контрмеры против государств, ограничивающих экспорт страны.У ведомства есть 30 дней, чтобы решить, попадают ли действия Штатов под ответные меры. В латиноамериканской стране считают, что этот шаг поможет ускорить диалог и переговоры.

