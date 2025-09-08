https://ria.ru/20250908/briks-2040328351.html

Политика Трампа может стать для него выстрелом в ногу, считают эксперты

Политика Трампа может стать для него выстрелом в ногу, считают эксперты

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 сен - РИА Новости. Лидеры БРИКС в понедельник соберутся на внеочередной саммит, чтобы дать значимый ответ на торговую политику президента США Дональда Трампа, которая может стать для него "выстрелом в ногу", - считают эксперты, опрошенные РИА Новости. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме сообщил, что Владимир Путин примет участие во внеочередном саммите. "С помощью пошлин Трамп намерен завоевать поддержку своего местного электората, показав себя сильным человеком, который может сделать в США все, но в то же время он стреляет себе в ногу", - сообщил политолог из института Барселоны по международным исследованиям Хосе Виктор Ферро. По его мнению, пошлины Трампа могут иметь негативные последствия для самих США в долгосрочной перспективе, поскольку они могут спровоцировать большую координацию между странами БРИКС. "БРИКС - это единственная группа, которая способна противостоять решениям администрации Трампа", - полагает, в свою очередь, аргентинский политолог Анабелла Буссо. По ее мнению, решения группы могут иметь важное значение, если буду приняты совместно. "Меня не удивляет такая реакция БРИКС, потому что это был один из возможных сценариев, учитывая политику Трампа, который использует геоэкономику как повседневный инструмент своей внешней политики", - отметила Буссо.

