В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 23.17 мск воскресенья, она длилась почти шесть часов. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - написал Гладков.
