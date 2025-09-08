https://ria.ru/20250908/bpl-2040343736.html

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 23.17 мск воскресенья, она длилась почти шесть часов. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - написал Гладков.

