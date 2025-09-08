https://ria.ru/20250908/bot-2040436869.html

Подмосковный чат-бот принял более 833 тысяч жалоб перед записью к врачу

Чат-бот Денис в мессенджере "Телеграм" обработал более 833 тысяч жалоб пациентов на здоровье перед приемом к специалисту в Подмосковье с момента начала действия

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Чат-бот Денис в мессенджере "Телеграм" обработал более 833 тысяч жалоб пациентов на здоровье перед приемом к специалисту в Подмосковье с момента начала действия своей работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Виртуальный помощник собирает жалобы пациентов на здоровье, анализирует их и предлагает записаться к нужному специалисту. "Основное удобство заключается в том, что врачу не нужно тратить время на анамнез, так как он был собран ранее и отображается в электронной медкарте, а значит специалист может уделить больше времени непосредственно пациенту. Мы запустили чат-бот Денис в 2024 году, и за это время он собрал более 833 тысяч предварительных анамнезов", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Сервис доступен при записи к врачу по следующим специальностям: хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и другим. Сначала искусственный интеллект проведет опрос и выяснит жалобы, при необходимости система задаст уточняющие вопросы. Всю информацию умный помощник передаст в ЕМИАС и предложит записаться к нужному специалисту. Отмечается, что заполнение анкеты не займет много времени. В ведомстве напоминают, что записаться к врачу в Подмосковье также можно по номеру телефона 122, через региональный портал госуслуг "Здоровье" и инфомат в поликлинике.

