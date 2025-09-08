https://ria.ru/20250908/bolgarija-2040437088.html
В Болгарии проходят международные учения НАТО по управлению ЧС
В Болгарии проходят международные учения НАТО по управлению ЧС - РИА Новости, 08.09.2025
В Болгарии проходят международные учения НАТО по управлению ЧС
Международные учения НАТО по управлению чрезвычайными ситуациями проходят в Болгарии с участием более тысячи человек из нескольких десятков стран, сообщает... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Международные учения НАТО по управлению чрезвычайными ситуациями проходят в Болгарии с участием более тысячи человек из нескольких десятков стран, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Официальное открытие учений "Болгария 2025" состоялось в аэропорту села Ерден в Монтанской области на северо-западе страны. В церемонии приняли участие заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская и министром внутренних дел Болгарии Даниэль Митов. "Огромный объем работы будет сосредоточен на реагировании на кризисы, моделировании землетрясений, террористических атак, технологических сбоев и, конечно же, других сценариев, которые проверят готовность не только НАТО, но и болгарских институтов". – заявил глава МВД. Учения продлятся до 12 сентября. В них участвуют около 1200 представителей из более чем 40 стран и организаций.
В Болгарии проходят международные учения НАТО по управлению ЧС
