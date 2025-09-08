https://ria.ru/20250908/bolgarija-2040437088.html

В Болгарии проходят международные учения НАТО по управлению ЧС

В Болгарии проходят международные учения НАТО по управлению ЧС - РИА Новости, 08.09.2025

В Болгарии проходят международные учения НАТО по управлению ЧС

Международные учения НАТО по управлению чрезвычайными ситуациями проходят в Болгарии с участием более тысячи человек из нескольких десятков стран, сообщает... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T14:28:00+03:00

2025-09-08T14:28:00+03:00

2025-09-08T14:28:00+03:00

в мире

болгария

даниэль митов

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Международные учения НАТО по управлению чрезвычайными ситуациями проходят в Болгарии с участием более тысячи человек из нескольких десятков стран, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Официальное открытие учений "Болгария 2025" состоялось в аэропорту села Ерден в Монтанской области на северо-западе страны. В церемонии приняли участие заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская и министром внутренних дел Болгарии Даниэль Митов. "Огромный объем работы будет сосредоточен на реагировании на кризисы, моделировании землетрясений, террористических атак, технологических сбоев и, конечно же, других сценариев, которые проверят готовность не только НАТО, но и болгарских институтов". – заявил глава МВД. Учения продлятся до 12 сентября. В них участвуют около 1200 представителей из более чем 40 стран и организаций.

https://ria.ru/20250908/moldaviya-2040425791.html

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, болгария, даниэль митов, нато