Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии проходят международные учения НАТО по управлению ЧС - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/bolgarija-2040437088.html
В Болгарии проходят международные учения НАТО по управлению ЧС
В Болгарии проходят международные учения НАТО по управлению ЧС - РИА Новости, 08.09.2025
В Болгарии проходят международные учения НАТО по управлению ЧС
Международные учения НАТО по управлению чрезвычайными ситуациями проходят в Болгарии с участием более тысячи человек из нескольких десятков стран, сообщает... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T14:28:00+03:00
2025-09-08T14:28:00+03:00
в мире
болгария
даниэль митов
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Международные учения НАТО по управлению чрезвычайными ситуациями проходят в Болгарии с участием более тысячи человек из нескольких десятков стран, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Официальное открытие учений "Болгария 2025" состоялось в аэропорту села Ерден в Монтанской области на северо-западе страны. В церемонии приняли участие заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская и министром внутренних дел Болгарии Даниэль Митов. "Огромный объем работы будет сосредоточен на реагировании на кризисы, моделировании землетрясений, террористических атак, технологических сбоев и, конечно же, других сценариев, которые проверят готовность не только НАТО, но и болгарских институтов". – заявил глава МВД. Учения продлятся до 12 сентября. В них участвуют около 1200 представителей из более чем 40 стран и организаций.
https://ria.ru/20250908/moldaviya-2040425791.html
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, болгария, даниэль митов, нато
В мире, Болгария, Даниэль Митов, НАТО
В Болгарии проходят международные учения НАТО по управлению ЧС

В Болгарии проходят учения НАТО по управлению ЧС с участием более тысячи человек

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Международные учения НАТО по управлению чрезвычайными ситуациями проходят в Болгарии с участием более тысячи человек из нескольких десятков стран, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Официальное открытие учений "Болгария 2025" состоялось в аэропорту села Ерден в Монтанской области на северо-западе страны. В церемонии приняли участие заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская и министром внутренних дел Болгарии Даниэль Митов.
"Огромный объем работы будет сосредоточен на реагировании на кризисы, моделировании землетрясений, террористических атак, технологических сбоев и, конечно же, других сценариев, которые проверят готовность не только НАТО, но и болгарских институтов". – заявил глава МВД.
Учения продлятся до 12 сентября. В них участвуют около 1200 представителей из более чем 40 стран и организаций.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению страны в НАТО
Вчера, 13:55
 
В миреБолгарияДаниэль МитовНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала