В Нижегородской области задержали мужчину, пытавшегося убить родственника
17:15 08.09.2025
В Нижегородской области задержали мужчину, пытавшегося убить родственника
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен — РИА Новости. Житель города Богородска Нижегородской области, попытавшийся сначала переехать родственника на автомобиле, а затем зарубить его топором, арестован за покушение на убийство, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По версии следствия, в сентябре 2025 года обвиняемый, находясь на улице Ленина в городе Богородске, на почве конфликта с супругом его родственницы на автомобиле УАЗ умышленно совершил наезд на мужчину, после чего пытался нанести ему удары топором по телу. Потерпевший смог скрыться, ему оказана необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (статья 105 УК РФ). "Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Следователи СК устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
происшествия, богородск, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Богородск, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области задержали мужчину, пытавшегося убить родственника

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен — РИА Новости. Житель города Богородска Нижегородской области, попытавшийся сначала переехать родственника на автомобиле, а затем зарубить его топором, арестован за покушение на убийство, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, в сентябре 2025 года обвиняемый, находясь на улице Ленина в городе Богородске, на почве конфликта с супругом его родственницы на автомобиле УАЗ умышленно совершил наезд на мужчину, после чего пытался нанести ему удары топором по телу. Потерпевший смог скрыться, ему оказана необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (статья 105 УК РФ).
"Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Следователи СК устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Происшествия
 
 
