Лавров заявил о готовности возобновить отношения, разорванные Западом

2025-09-08T15:31:00+03:00

россия

москва

сергей лавров

мария захарова

мгимо

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Москва готова возобновить с Западом разорванные им же отношения, однако бизнеса, как раньше, уже быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Не мы разрывали отношения, не мы разрывали контакты. И если наши западные коллеги, включая словенских наших коллег, захотят эти отношения возобновить, мы будем к этому готовы, но, естественно, бизнеса как обычно, бизнеса, как в прошлом, уже быть не может", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Как отметил Лавров, Россия будет выстраивать отношения с западными державами, держа в голове риски, заложенные в тех или иных сферах сотрудничества, включая опасность технологической зависимости. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова выстраивать взаимоуважительное и равноправное сотрудничество с странами Запада, однако былых иллюзий Москва не питает.

