https://ria.ru/20250908/biznes-2040450927.html
Лавров заявил о готовности возобновить отношения, разорванные Западом
Лавров заявил о готовности возобновить отношения, разорванные Западом - РИА Новости, 08.09.2025
Лавров заявил о готовности возобновить отношения, разорванные Западом
Москва готова возобновить с Западом разорванные им же отношения, однако бизнеса, как раньше, уже быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T15:31:00+03:00
2025-09-08T15:31:00+03:00
2025-09-08T15:32:00+03:00
россия
москва
сергей лавров
мария захарова
мгимо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/55/1558155505_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_d216ae3f37eb64346a91cfc0870a1c3e.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Москва готова возобновить с Западом разорванные им же отношения, однако бизнеса, как раньше, уже быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Не мы разрывали отношения, не мы разрывали контакты. И если наши западные коллеги, включая словенских наших коллег, захотят эти отношения возобновить, мы будем к этому готовы, но, естественно, бизнеса как обычно, бизнеса, как в прошлом, уже быть не может", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Как отметил Лавров, Россия будет выстраивать отношения с западными державами, держа в голове риски, заложенные в тех или иных сферах сотрудничества, включая опасность технологической зависимости. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова выстраивать взаимоуважительное и равноправное сотрудничество с странами Запада, однако былых иллюзий Москва не питает.
https://ria.ru/20250226/kompanii-2001518313.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/55/1558155505_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_4d25473bfca572e58bb31d55171bb17d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сергей лавров, мария захарова, мгимо
Россия, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, МГИМО
Лавров заявил о готовности возобновить отношения, разорванные Западом
Лавров: в России уже не может быть западного бизнеса, как в прошлом