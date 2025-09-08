Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о готовности возобновить отношения, разорванные Западом
15:31 08.09.2025 (обновлено: 15:32 08.09.2025)
Лавров заявил о готовности возобновить отношения, разорванные Западом
Лавров заявил о готовности возобновить отношения, разорванные Западом - РИА Новости, 08.09.2025
Лавров заявил о готовности возобновить отношения, разорванные Западом
Москва готова возобновить с Западом разорванные им же отношения, однако бизнеса, как раньше, уже быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Москва готова возобновить с Западом разорванные им же отношения, однако бизнеса, как раньше, уже быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Не мы разрывали отношения, не мы разрывали контакты. И если наши западные коллеги, включая словенских наших коллег, захотят эти отношения возобновить, мы будем к этому готовы, но, естественно, бизнеса как обычно, бизнеса, как в прошлом, уже быть не может", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Как отметил Лавров, Россия будет выстраивать отношения с западными державами, держа в голове риски, заложенные в тех или иных сферах сотрудничества, включая опасность технологической зависимости. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова выстраивать взаимоуважительное и равноправное сотрудничество с странами Запада, однако былых иллюзий Москва не питает.
Лавров заявил о готовности возобновить отношения, разорванные Западом

Лавров: в России уже не может быть западного бизнеса, как в прошлом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Москва готова возобновить с Западом разорванные им же отношения, однако бизнеса, как раньше, уже быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Не мы разрывали отношения, не мы разрывали контакты. И если наши западные коллеги, включая словенских наших коллег, захотят эти отношения возобновить, мы будем к этому готовы, но, естественно, бизнеса как обычно, бизнеса, как в прошлом, уже быть не может", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
Как отметил Лавров, Россия будет выстраивать отношения с западными державами, держа в голове риски, заложенные в тех или иных сферах сотрудничества, включая опасность технологической зависимости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова выстраивать взаимоуважительное и равноправное сотрудничество с странами Запада, однако былых иллюзий Москва не питает.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Возврат западных компаний опасен для России
26 февраля, 08:00
 
