Белоруссия признала экстремистской продукцию Telegram-канала "Двач" - РИА Новости, 08.09.2025
23:54 08.09.2025
Белоруссия признала экстремистской продукцию Telegram-канала "Двач"
Белоруссия признала экстремистской продукцию Telegram-канала "Двач"
минская область
белоруссия
в мире
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Министерство информации Белоруссии признало экстремистской информационную продукцию Telegram-канала "Двач" и ряда других ресурсов. Согласно сайту министерства информации, информационную продукцию канала внесли в "Республиканский список экстремистских материалов" по решению суда Борисовского района Минской области от 2 сентября. Решение "подлежит немедленному исполнению в соответствии с 314-й статьей Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь". Экстремистской признана информационная продукция также ряда других интернет-ресурсов, в том числе Telegram-каналов с названием "Telegram Беларусь", "Орг BY", "Libertas Belarus NRW" и другие. Решения по ним были вынесены судами в первые дни сентября. Подписка со ссылкой на признанные экстремистскими ресурсы и пересылка ссылок грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие этим ресурсам повлечет наказание до семи лет лишения свободы. По данным прокуратуры Минской области, за четыре года в суды направлено свыше 1,1 тысячи заявлений о признании материалов экстремистскими. В 2024 году органами прокуратуры Минской области в суды направлено 450 заявлений о признании информационных материалов экстремистскими, из которых 443 удовлетворены. В текущем году уже подано 237 заявлений и 226 из них удовлетворены. Всего с 2021 года органы прокуратуры Минщины направили в суды свыше 1,1 тысячи таких заявлений.
минская область
белоруссия
2025
Новости
Минская область, Белоруссия, В мире
© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Министерство информации Белоруссии признало экстремистской информационную продукцию Telegram-канала "Двач" и ряда других ресурсов.
Согласно сайту министерства информации, информационную продукцию канала внесли в "Республиканский список экстремистских материалов" по решению суда Борисовского района Минской области от 2 сентября. Решение "подлежит немедленному исполнению в соответствии с 314-й статьей Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь".
Экстремистской признана информационная продукция также ряда других интернет-ресурсов, в том числе Telegram-каналов с названием "Telegram Беларусь", "Орг BY", "Libertas Belarus NRW" и другие. Решения по ним были вынесены судами в первые дни сентября.
Подписка со ссылкой на признанные экстремистскими ресурсы и пересылка ссылок грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие этим ресурсам повлечет наказание до семи лет лишения свободы.
По данным прокуратуры Минской области, за четыре года в суды направлено свыше 1,1 тысячи заявлений о признании материалов экстремистскими. В 2024 году органами прокуратуры Минской области в суды направлено 450 заявлений о признании информационных материалов экстремистскими, из которых 443 удовлетворены. В текущем году уже подано 237 заявлений и 226 из них удовлетворены. Всего с 2021 года органы прокуратуры Минщины направили в суды свыше 1,1 тысячи таких заявлений.
Минская областьБелоруссияВ мире
 
 
