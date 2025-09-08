Протестующие заблокировали улицы в центре Белграда

https://ria.ru/20250908/belgrad-2040451626.html

БЕЛГРАД, 8 сен – РИА Новости. Студенты и сторонники оппозиции блокировали улицы на протесте у здания правительства Сербии в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие призвали в соцсетях на акцию "Зачетка сильнее полицейской дубинки" в 14.00 (15.00 мск) перед зданием сербского правительства на перекрестке крупнейших улиц Неманьина и Кнеза Милоша, где также расположены МИД и минобороны Сербии. Запланировано также шествие по центральным улицам до "Палаты правосудия", затем МВД. Собравшиеся принесли национальные флаги, флаги факультетов, транспаранты, свистки и вувузелы. Он шумят и машут флагами, толпа продолжает собираться. Около 14.00 (15.00 мск) движение по улицам Неманьина, Кнеза Милоша и прилегающим к ним было перекрыто толпой. По данным полиции Сербии, акции граждан против выступлений студентов и сторонников оппозиции собрали в воскресенье более 126 тысяч человек в 111 населенных пунктах страны. Трое сотрудников полиции Сербии пострадали вечером в воскресенье в городе Косьерич на западе страны во время акции граждан против выступлений студентов и сторонников оппозиции. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье рассказал журналистам об инциденте под городом Шабац, полиция также вынуждена была разделить граждан кордонами в городах Ниш и Чачак, где оппоненты властей забросали автобусы сторонников Вучича пластиковыми стаканами с кисломолочными продуктами. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

