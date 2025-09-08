https://ria.ru/20250908/belgorod-2040546644.html

В Белгородской области сотрудник предприятия пострадал при ударе дрона ВСУ

В Белгородской области сотрудник предприятия пострадал при ударе дрона ВСУ - РИА Новости, 08.09.2025

В Белгородской области сотрудник предприятия пострадал при ударе дрона ВСУ

Сотрудник предприятия в селе Новая Таволжанка Белгородской области обратился за медицинской помощью после удара дрона ВСУ по стоянке, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T21:31:00+03:00

2025-09-08T21:31:00+03:00

2025-09-08T21:31:00+03:00

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg

БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Сотрудник предприятия в селе Новая Таволжанка Белгородской области обратился за медицинской помощью после удара дрона ВСУ по стоянке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Уточненная информация о последствиях удара дрона по стоянке предприятия в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Самостоятельно в городскую больницу №2 города Белгорода обратился сотрудник предприятия. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение предплечья", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что после оказания необходимой помощи мужчина отпущен на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20250908/lnr-2040545980.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины