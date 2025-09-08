https://ria.ru/20250908/belgorod-2040546644.html
В Белгородской области сотрудник предприятия пострадал при ударе дрона ВСУ
В Белгородской области сотрудник предприятия пострадал при ударе дрона ВСУ - РИА Новости, 08.09.2025
В Белгородской области сотрудник предприятия пострадал при ударе дрона ВСУ
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Сотрудник предприятия в селе Новая Таволжанка Белгородской области обратился за медицинской помощью после удара дрона ВСУ по стоянке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Уточненная информация о последствиях удара дрона по стоянке предприятия в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Самостоятельно в городскую больницу №2 города Белгорода обратился сотрудник предприятия. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение предплечья", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что после оказания необходимой помощи мужчина отпущен на амбулаторное лечение.
