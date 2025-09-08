Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удары по 30 населенным пунктам Белгородской области за сутки - РИА Новости, 08.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 08.09.2025
ВСУ нанесли удары по 30 населенным пунктам Белгородской области за сутки
БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли и атаковали беспилотниками 30 населенных пунктов в семи приграничных районах Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации главы региона, было выпущено 23 снаряда и зафиксированы атаки 72 беспилотниками, из них сбиты и подавлены 32 дрона. За отчетный период различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях, двух единицах сельхозтехники и двух транспортных средствах. "В Белгородском районе по селу Красный Октябрь и хутору Церковный совершены атаки 5 беспилотников, 4 из которых сбиты. Пострадавших и повреждений нет. В Борисовском районе в селе Грузское с беспилотника сброшено взрывное устройство", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Валуйском округе по пяти населенным пунктам совершены атаки 11 беспилотников, семь из которых подавлены, в Волоконовском районе два хутора атакованы пятью беспилотниками, из которых три сбиты. По данным главы области, в Грайворонском округе по восьми населенным пунктам выпущено семь боеприпасов и нанесены удары 14 беспилотниками, в Краснояружском районе семь населенных пунктов подверглись обстрелам с применением 16 боеприпасов и атакам 14 беспилотников. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка совершены атаки 22 беспилотников, 19 из которых подавлены и сбиты", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли и атаковали беспилотниками 30 населенных пунктов в семи приграничных районах Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации главы региона, было выпущено 23 снаряда и зафиксированы атаки 72 беспилотниками, из них сбиты и подавлены 32 дрона. За отчетный период различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях, двух единицах сельхозтехники и двух транспортных средствах.
"В Белгородском районе по селу Красный Октябрь и хутору Церковный совершены атаки 5 беспилотников, 4 из которых сбиты. Пострадавших и повреждений нет. В Борисовском районе в селе Грузское с беспилотника сброшено взрывное устройство", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Валуйском округе по пяти населенным пунктам совершены атаки 11 беспилотников, семь из которых подавлены, в Волоконовском районе два хутора атакованы пятью беспилотниками, из которых три сбиты. По данным главы области, в Грайворонском округе по восьми населенным пунктам выпущено семь боеприпасов и нанесены удары 14 беспилотниками, в Краснояружском районе семь населенных пунктов подверглись обстрелам с применением 16 боеприпасов и атакам 14 беспилотников.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка совершены атаки 22 беспилотников, 19 из которых подавлены и сбиты", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
