ГУФСИН сделало новую ориентировку на сбежавшего из СИЗО на Урале
ГУФСИН по Свердловской области сообщило о новой ориентировке на беглеца Корюкова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. ГУФСИН по Свердловской области сделало новую ориентировку на Ивана Корюкова, сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге 1 сентября, при себе фигурант может иметь нож, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В понедельник ведомство информировало, что ночью сотрудниками свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД был задержан один из беглецов, Александр Черепанов, сопротивления он не оказал, розыск Ивана Корюкова продолжается.
"Иван Корюков может быть одет в следующие вещи: льняная куртка графитового цвета с черными круглыми пуговицами, кепку черного или темно-синего цвета", – говорится в опубликованной ориентировке ведомства.
Ранее управление рассылало ориентировки, согласно которым беглецы были одеты в черный пуховик и белую шерстяную кофту, резиновые сапоги и спортивные кроссовки.
"Также возможно (Корюков - ред.) одет в следующие вещи: белая кепка с надписью, черная куртка-плащевка до колена, на груди надпись бело-красного цвета вдоль молнии, толстовка светлого цвета, темно синие штаны, на кармане логотип в виде ромба, кроссовки черного цвета с логотипом Nike. При себе может иметь кухонный нож", – подчеркнули в ведомстве.
Антитеррористическая комиссия Свердловской области ранее подтвердила информацию о том, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили групповой побег из СИЗО-1 в столице Урала. Осуждены были беглецы, Иван Корюков и Александр Черепанов, за приготовление к террористическому акту. В ведомстве заявляли, что после происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы, совершенный группой".
Сведения о федеральном розыске появились в базе МВД РФ, а Корюков и Черепанов внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Судя по карточке дела фигурантов, Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Черепанову и Корюкову 14 октября 2024 года.
В свою очередь ГУФСИН России по Свердловской области поясняло, что за любые сведения, которые помогли бы в их задержании, полагалось денежное вознаграждение. Фигуранты могли скрываться на территории садоводческих товариществ в регионе.
