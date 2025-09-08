https://ria.ru/20250908/beglets-2040354927.html

ГУФСИН сделало новую ориентировку на сбежавшего из СИЗО на Урале

ГУФСИН сделало новую ориентировку на сбежавшего из СИЗО на Урале - РИА Новости, 08.09.2025

ГУФСИН сделало новую ориентировку на сбежавшего из СИЗО на Урале

ГУФСИН по Свердловской области сделало новую ориентировку на Ивана Корюкова, сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге 1 сентября, при себе фигурант может иметь нож,... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T09:09:00+03:00

2025-09-08T09:09:00+03:00

2025-09-08T09:25:00+03:00

происшествия

свердловская область

россия

екатеринбург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040357013_0:0:1497:842_1920x0_80_0_0_c93fe95fe21de607f5e49211f88294b5.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. ГУФСИН по Свердловской области сделало новую ориентировку на Ивана Корюкова, сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге 1 сентября, при себе фигурант может иметь нож, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В понедельник ведомство информировало, что ночью сотрудниками свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД был задержан один из беглецов, Александр Черепанов, сопротивления он не оказал, розыск Ивана Корюкова продолжается. "Иван Корюков может быть одет в следующие вещи: льняная куртка графитового цвета с черными круглыми пуговицами, кепку черного или темно-синего цвета", – говорится в опубликованной ориентировке ведомства. Ранее управление рассылало ориентировки, согласно которым беглецы были одеты в черный пуховик и белую шерстяную кофту, резиновые сапоги и спортивные кроссовки. "Также возможно (Корюков - ред.) одет в следующие вещи: белая кепка с надписью, черная куртка-плащевка до колена, на груди надпись бело-красного цвета вдоль молнии, толстовка светлого цвета, темно синие штаны, на кармане логотип в виде ромба, кроссовки черного цвета с логотипом Nike. При себе может иметь кухонный нож", – подчеркнули в ведомстве. Антитеррористическая комиссия Свердловской области ранее подтвердила информацию о том, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили групповой побег из СИЗО-1 в столице Урала. Осуждены были беглецы, Иван Корюков и Александр Черепанов, за приготовление к террористическому акту. В ведомстве заявляли, что после происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы, совершенный группой". Сведения о федеральном розыске появились в базе МВД РФ, а Корюков и Черепанов внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Судя по карточке дела фигурантов, Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Черепанову и Корюкову 14 октября 2024 года. В свою очередь ГУФСИН России по Свердловской области поясняло, что за любые сведения, которые помогли бы в их задержании, полагалось денежное вознаграждение. Фигуранты могли скрываться на территории садоводческих товариществ в регионе.

https://ria.ru/20240827/koloniya-1968773714.html

https://ria.ru/20240928/retsidivist-1975203533.html

свердловская область

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, россия, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)