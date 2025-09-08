https://ria.ru/20250908/baltimor-2040407806.html

Умер нобелевский лауреат по медицине Дэвид Балтимор

Умер нобелевский лауреат по медицине Дэвид Балтимор - РИА Новости, 08.09.2025

Умер нобелевский лауреат по медицине Дэвид Балтимор

Американский биолог Дэвид Балтимор, получивший Нобелевскую премию по медицине за открытие механизмов передачи генетической информации, скончался в возрасте 87... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T12:39:00+03:00

2025-09-08T12:39:00+03:00

2025-09-08T12:40:00+03:00

наука

в мире

балтимор

массачусетс

российская империя

нобелевская премия по физиологии или медицине

сша

генетика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040407620_271:0:2907:1483_1920x0_80_0_0_95f31e089a34903f68c9376ddc53356c.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Американский биолог Дэвид Балтимор, получивший Нобелевскую премию по медицине за открытие механизмов передачи генетической информации, скончался в возрасте 87 лет, пишет газета New York Times. Балтимор скончался 6 сентября в своем доме в населенном пункте Вудс-Хоул в штате Массачусетс. Супруга ученого Элис Хуан сообщила, что причиной смерти стали осложнения от нескольких видов рака. Как пишет издание, Балтимору было всего 37 лет, когда он сделал открытие, принесшее ему в 1975 году Нобелевскую премию. Ранее считалось, что информация в клетках движется только в одном направлении - от ДНК к РНК и к синтезу белков. Балтимор экспериментально показал, что информация может передаваться и в обратном направлении - от РНК к ДНК. Ключевым моментом стало обнаружение вирусного фермента, называемого ревертазой, который обращает этот процесс вспять. Это открытие привело к пониманию ретровирусов и вирусов, включая ВИЧ, которые используют этот фермент. В интервью Балтимор рассказывал, что его родители были детьми иммигрантов из Российской империи. Его мать – дочерью портного из Одессы.

https://ria.ru/20250521/crispr-2018089508.html

балтимор

массачусетс

российская империя

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, балтимор, массачусетс, российская империя, нобелевская премия по физиологии или медицине, сша, генетика, дэвид балтимор (биолог)