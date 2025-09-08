https://ria.ru/20250908/baltimor-2040407806.html
Умер нобелевский лауреат по медицине Дэвид Балтимор
2025-09-08T12:39:00+03:00
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Американский биолог Дэвид Балтимор, получивший Нобелевскую премию по медицине за открытие механизмов передачи генетической информации, скончался в возрасте 87 лет, пишет газета New York Times. Балтимор скончался 6 сентября в своем доме в населенном пункте Вудс-Хоул в штате Массачусетс. Супруга ученого Элис Хуан сообщила, что причиной смерти стали осложнения от нескольких видов рака. Как пишет издание, Балтимору было всего 37 лет, когда он сделал открытие, принесшее ему в 1975 году Нобелевскую премию. Ранее считалось, что информация в клетках движется только в одном направлении - от ДНК к РНК и к синтезу белков. Балтимор экспериментально показал, что информация может передаваться и в обратном направлении - от РНК к ДНК. Ключевым моментом стало обнаружение вирусного фермента, называемого ревертазой, который обращает этот процесс вспять. Это открытие привело к пониманию ретровирусов и вирусов, включая ВИЧ, которые используют этот фермент. В интервью Балтимор рассказывал, что его родители были детьми иммигрантов из Российской империи. Его мать – дочерью портного из Одессы.
