ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Австралия, поддерживающая Киев, отдала на нужды ВСУ все доступные ей запасы вооружения, заявил РИА Новости австралийский политолог Марк Лоу. "Мы отдали им всё, что у нас было. Передали и 49 старых танков Abrams, и ничего не осталось", - сказал собеседник агентства на полях ВЭФ. Он также отметил, что поддержка Украины властями Австралии с 2022 года связана с тем, что австралийская внешняя политика находится под контролем Вашингтона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

