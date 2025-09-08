https://ria.ru/20250908/avstralija-2040346788.html
Австралия отдала Украине все запасы вооружения, заявил политолог
Австралия отдала Украине все запасы вооружения, заявил политолог - РИА Новости, 08.09.2025
Австралия отдала Украине все запасы вооружения, заявил политолог
Австралия, поддерживающая Киев, отдала на нужды ВСУ все доступные ей запасы вооружения, заявил РИА Новости австралийский политолог Марк Лоу. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T07:38:00+03:00
2025-09-08T07:38:00+03:00
2025-09-08T07:38:00+03:00
в мире
украина
россия
австралия
сергей лавров
вооруженные силы украины
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152391/38/1523913857_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_361c6b214a210e388ddfb264e94dfc10.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Австралия, поддерживающая Киев, отдала на нужды ВСУ все доступные ей запасы вооружения, заявил РИА Новости австралийский политолог Марк Лоу. "Мы отдали им всё, что у нас было. Передали и 49 старых танков Abrams, и ничего не осталось", - сказал собеседник агентства на полях ВЭФ. Он также отметил, что поддержка Украины властями Австралии с 2022 года связана с тем, что австралийская внешняя политика находится под контролем Вашингтона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/ukraina-2039671704.html
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026074575.html
украина
россия
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152391/38/1523913857_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_755b1fd13b3829c6cd7148de465a859c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, австралия, сергей лавров, вооруженные силы украины, дальневосточный федеральный университет
В мире, Украина, Россия, Австралия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Дальневосточный федеральный университет
Австралия отдала Украине все запасы вооружения, заявил политолог
Австралия истощила все свои запасы вооружения, передавая его ВСУ