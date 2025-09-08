https://ria.ru/20250908/ataka-2040395042.html

Последняя атака ВСУ не затронула нефтепровод "Дружба", заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 8 сен - РИА Новости. Атака ВСУ в воскресенье пришлась по продуктопроводу между Россией и Белоруссией и не затронула нефтепровод "Дружба", по которому сырая нефть поставляется в Венгрию и Словакию - вопреки сообщениям Киева, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее в воскресенье командующий силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди, которому власти Венгрии запретили въезд в Шенгенскую зону за организацию атак на "Дружбу", заявил, что украинские войска якобы повредили перекачивающую станцию нефтепровода в Брянской области, "Вчера распространилась информация о том, что украинцы снова обстреляли нефтепровод "Дружба". Была атака на энергетическую инфраструктуру, но "Дружбу" это не затронуло. Украинцы обстреляли так называемый продуктопровод, который распределяет различные нефтепродукты между Белоруссией и Россией. Поэтому атака не затронула нефтепровод "Дружба" и, соответственно, не повлияла на поставки в Венгрию", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". Словакия и Венгрия перестали получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на этот объект. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Венгерский министр иностранных дел сообщил, что поставки по "Дружбе" возобновятся 28 августа в тестовом режиме и не в полном объеме. Позднее Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и, как следствие, на территорию Шенгенской зоны командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди. Венгерский премьер Виктор Орбан 12 августа заявил, что страна могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Во вторник глава МИД Венгрии сказал, что государство может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Зеленского. Ранее между Украиной и Венгрией произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.

