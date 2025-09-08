Карапетян пообещал реализовать экономические проекты в Армении

https://ria.ru/20250908/armeniya-2040361508.html

ЕРЕВАН, 8 сен — РИА Новости. Предприниматель Самвел Карапетян, находящийся под арестом в Армении, пообещал реализовать в стране экономические проекты, которые улучшат качество жизни. "Я могу с уверенностью утверждать, что, несмотря на эти тяжелейшие условия, мы можем очень быстро обеспечить необходимые и конкретные решения, направленные на благополучие нашего народа", — говорится в его послании из СИЗО.Карапетян подчеркнул, что из-за нынешней политики властей жители Армении не могут даже мечтать о хорошей жизни. По словам бизнесмена, ежегодное отрицательное сальдо внешнеторгового оборота Армении составляет порядка четырех миллиардов долларов, а это означает, что у страны есть большой потенциал для создания производственных мощностей, разработки выгодных инвестиционных проектов, которые могут обеспечить работой население, особенно в регионах. В очень короткие сроки можно привлечь крупных международных инвесторов и стимулировать местный бизнес целевыми программами государственной поддержки, считает Карапетян. А реформы в сельском хозяйстве, по его мнению, должны привести к тому, чтобы между компаниями, закупающими урожай, была большая конкуренция, а фермеры могли получить прибыль и обеспечить благополучие своей семьи."Наша сельхозпродукция может стать хорошим сырьем для развития пищевой промышленности. В течение нескольких лет крупные компании с международным признанием должны быть представлены в Армении и работать в нашей стране. <…> Я уверен, что эти и ряд других экономических программ в очень короткие сроки изменят качество жизни нашего народа, в конечном счете прекратится эмиграция и появится достойная работа для всех", — заключил предприниматель.Преследование Карапетяна в Армении

