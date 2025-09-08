Карапетян пообещал реализовать экономические проекты в Армении

https://ria.ru/20250908/armeniya-2040361508.html
Предприниматель Самвел Карапетян, находящийся под арестом в Армении, пообещал реализовать в стране экономические проекты, которые улучшат качество жизни.
ЕРЕВАН, 8 сен — РИА Новости. Предприниматель Самвел Карапетян, находящийся под арестом в Армении, пообещал реализовать в стране экономические проекты, которые улучшат качество жизни. "Я могу с уверенностью утверждать, что, несмотря на эти тяжелейшие условия, мы можем очень быстро обеспечить необходимые и конкретные решения, направленные на благополучие нашего народа", — говорится в его послании из СИЗО.Карапетян подчеркнул, что из-за нынешней политики властей жители Армении не могут даже мечтать о хорошей жизни. По словам бизнесмена, ежегодное отрицательное сальдо внешнеторгового оборота Армении составляет порядка четырех миллиардов долларов, а это означает, что у страны есть большой потенциал для создания производственных мощностей, разработки выгодных инвестиционных проектов, которые могут обеспечить работой население, особенно в регионах. В очень короткие сроки можно привлечь крупных международных инвесторов и стимулировать местный бизнес целевыми программами государственной поддержки, считает Карапетян. А реформы в сельском хозяйстве, по его мнению, должны привести к тому, чтобы между компаниями, закупающими урожай, была большая конкуренция, а фермеры могли получить прибыль и обеспечить благополучие своей семьи."Наша сельхозпродукция может стать хорошим сырьем для развития пищевой промышленности. В течение нескольких лет крупные компании с международным признанием должны быть представлены в Армении и работать в нашей стране. <…> Я уверен, что эти и ряд других экономических программ в очень короткие сроки изменят качество жизни нашего народа, в конечном счете прекратится эмиграция и появится достойная работа для всех", — заключил предприниматель.Преследование Карапетяна в Армении
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны премьер-министра Никола Пашиняна.
- В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
- В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Одиннадцатого августа Апелляционный уголовный суд Армении счел неправомерным задержание.
- Тем не менее несколько дней спустя арест Карапетяна продлили на два месяца.
- Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.