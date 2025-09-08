Рейтинг@Mail.ru
Защита журналистки Таратуты* обжаловала ее заочный арест
15:45 08.09.2025
Защита журналистки Таратуты* обжаловала ее заочный арест
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Защита журналистки и ведущей телеканала "Дождь"* Юлии Таратуты* (и телеканал, и журналистка признаны иноагентами в РФ) обжаловала её заочный арест по делу о нарушении обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказали в суде. Перовский суд Москвы в августе заочно арестовал Таратуту*, она объявлена в международный розыск. Как сообщала прокуратура Москвы, ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные или исправительные работы, самое строгое наказание - два года лишения свободы. Уголовное дело в отношении журналистки уже направлено в суд, оно будет рассмотрено заочно. По данным правоохранителей, признанная иноагентом Таратута* дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако с января 2024 года по январь 2025 года, находясь за пределами РФ, она вновь не представила в уполномоченный орган необходимые по законодательству сведения.* Признаны в России иноагентами
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Защита журналистки и ведущей телеканала "Дождь"* Юлии Таратуты* (и телеканал, и журналистка признаны иноагентами в РФ) обжаловала её заочный арест по делу о нарушении обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказали в суде.
Перовский суд Москвы в августе заочно арестовал Таратуту*, она объявлена в международный розыск.
Как сообщала прокуратура Москвы, ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные или исправительные работы, самое строгое наказание - два года лишения свободы.
Уголовное дело в отношении журналистки уже направлено в суд, оно будет рассмотрено заочно.
По данным правоохранителей, признанная иноагентом Таратута* дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако с января 2024 года по январь 2025 года, находясь за пределами РФ, она вновь не представила в уполномоченный орган необходимые по законодательству сведения.
* Признаны в России иноагентами
