https://ria.ru/20250908/arest-2040455945.html

Защита журналистки Таратуты* обжаловала ее заочный арест

Защита журналистки Таратуты* обжаловала ее заочный арест - РИА Новости, 08.09.2025

Защита журналистки Таратуты* обжаловала ее заочный арест

Защита журналистки и ведущей телеканала "Дождь"* Юлии Таратуты* (и телеканал, и журналистка признаны иноагентами в РФ) обжаловала её заочный арест по делу о... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T15:45:00+03:00

2025-09-08T15:45:00+03:00

2025-09-08T15:45:00+03:00

москва

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013870792_0:546:2047:1697_1920x0_80_0_0_96820955156f81ee46bc319d4d0aa2df.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Защита журналистки и ведущей телеканала "Дождь"* Юлии Таратуты* (и телеканал, и журналистка признаны иноагентами в РФ) обжаловала её заочный арест по делу о нарушении обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказали в суде. Перовский суд Москвы в августе заочно арестовал Таратуту*, она объявлена в международный розыск. Как сообщала прокуратура Москвы, ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные или исправительные работы, самое строгое наказание - два года лишения свободы. Уголовное дело в отношении журналистки уже направлено в суд, оно будет рассмотрено заочно. По данным правоохранителей, признанная иноагентом Таратута* дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако с января 2024 года по январь 2025 года, находясь за пределами РФ, она вновь не представила в уполномоченный орган необходимые по законодательству сведения.* Признаны в России иноагентами

https://ria.ru/20250905/mvd-2040082175.html

https://ria.ru/20250902/mongayt-2039003177.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, общество