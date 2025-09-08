Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей
16:35 08.09.2025 (обновлено: 16:43 08.09.2025)
Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей
Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей - РИА Новости, 08.09.2025
Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда компания Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказали в суде.В инстанции уточнили, что суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей.
Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей

Суд оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

Логотип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда компания Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказали в суде.
В инстанции уточнили, что суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей.
