Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей

Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей

Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию

2025-09-08T16:35:00+03:00

2025-09-08T16:35:00+03:00

2025-09-08T16:43:00+03:00

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда компания Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказали в суде.В инстанции уточнили, что суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей.

