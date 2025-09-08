https://ria.ru/20250908/antenna-2040362859.html
Бойцы "Юга" уничтожили антенну Starlink
Бойцы "Юга" уничтожили антенну Starlink
ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Подразделения 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения "Южной" группировки войск уничтожили антенну системы спутниковой связи Starlink и живую силу украинских войск на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Операторы ударных беспилотников выявили позиции противника и нанесли удары, в результате которых уничтожены военнослужащие ВСУ и антенна Starlink, использовавшаяся для управления беспилотными аппаратами и обеспечения связи", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что расчёты операторов БПЛА "Южной" группировки ведут непрерывную работу по выявлению и поражению целей на своём участке ответственности. Использование различных технических средств позволяет эффективно поражать объекты как FPV-дронами, так и точными сбросами боеприпасов.
