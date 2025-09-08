Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Юга" уничтожили антенну Starlink
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 08.09.2025
Бойцы "Юга" уничтожили антенну Starlink
Бойцы "Юга" уничтожили антенну Starlink
Подразделения 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения "Южной" группировки войск уничтожили антенну системы спутниковой связи Starlink и живую РИА Новости, 08.09.2025
ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Подразделения 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения "Южной" группировки войск уничтожили антенну системы спутниковой связи Starlink и живую силу украинских войск на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Операторы ударных беспилотников выявили позиции противника и нанесли удары, в результате которых уничтожены военнослужащие ВСУ и антенна Starlink, использовавшаяся для управления беспилотными аппаратами и обеспечения связи", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что расчёты операторов БПЛА "Южной" группировки ведут непрерывную работу по выявлению и поражению целей на своём участке ответственности. Использование различных технических средств позволяет эффективно поражать объекты как FPV-дронами, так и точными сбросами боеприпасов.
Бойцы "Юга" уничтожили антенну Starlink

ВС РФ уничтожили антенну Starlink на Краматорско-дружковском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Российские военные
Российские военные
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Подразделения 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения "Южной" группировки войск уничтожили антенну системы спутниковой связи Starlink и живую силу украинских войск на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Операторы ударных беспилотников выявили позиции противника и нанесли удары, в результате которых уничтожены военнослужащие ВСУ и антенна Starlink, использовавшаяся для управления беспилотными аппаратами и обеспечения связи", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что расчёты операторов БПЛА "Южной" группировки ведут непрерывную работу по выявлению и поражению целей на своём участке ответственности. Использование различных технических средств позволяет эффективно поражать объекты как FPV-дронами, так и точными сбросами боеприпасов.
