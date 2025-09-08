https://ria.ru/20250908/antenna-2040362859.html

Бойцы "Юга" уничтожили антенну Starlink

Бойцы "Юга" уничтожили антенну Starlink - РИА Новости, 08.09.2025

Бойцы "Юга" уничтожили антенну Starlink

Подразделения 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения "Южной" группировки войск уничтожили антенну системы спутниковой связи Starlink и живую РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T10:04:00+03:00

2025-09-08T10:04:00+03:00

2025-09-08T10:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020290070_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_ecbe74821c251a3bd7dc708450e100d0.jpg

ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Подразделения 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения "Южной" группировки войск уничтожили антенну системы спутниковой связи Starlink и живую силу украинских войск на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Операторы ударных беспилотников выявили позиции противника и нанесли удары, в результате которых уничтожены военнослужащие ВСУ и антенна Starlink, использовавшаяся для управления беспилотными аппаратами и обеспечения связи", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что расчёты операторов БПЛА "Южной" группировки ведут непрерывную работу по выявлению и поражению целей на своём участке ответственности. Использование различных технических средств позволяет эффективно поражать объекты как FPV-дронами, так и точными сбросами боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины