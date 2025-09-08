Рейтинг@Mail.ru
Два человека пострадали во время пожара в жилом доме в Ангарске
10:10 08.09.2025 (обновлено: 12:03 08.09.2025)
Два человека пострадали во время пожара в жилом доме в Ангарске
Два человека пострадали во время пожара в квартире на первом этаже многоэтажного дома в Ангарске, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 08.09.2025
ИРКУТСК, 8 сен - РИА Новости. Два человека пострадали во время пожара в квартире на первом этаже многоэтажного дома в Ангарске, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В Ангарске на первом этаже многоэтажного дома произошел пожар. "Горение на 33 квадратах на первом этаже многоэтажки ликвидировали 15 огнеборцев и 5 единиц техники МЧС России. Звеньями газодымозащитной службы спасены 5 жильцов. По предварительным данным, пострадало 2 человека", - говорится в сообщении. Информация о причинах возгорания и последствиях уточняется.
ИРКУТСК, 8 сен - РИА Новости. Два человека пострадали во время пожара в квартире на первом этаже многоэтажного дома в Ангарске, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
В Ангарске на первом этаже многоэтажного дома произошел пожар.
"Горение на 33 квадратах на первом этаже многоэтажки ликвидировали 15 огнеборцев и 5 единиц техники МЧС России. Звеньями газодымозащитной службы спасены 5 жильцов. По предварительным данным, пострадало 2 человека", - говорится в сообщении.
Информация о причинах возгорания и последствиях уточняется.
