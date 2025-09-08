https://ria.ru/20250908/afrika-2040402653.html

Российский бизнес готов оказать партнерскую поддержку странам Африки

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партнерство с российским бизнесом способно обеспечить развитие Африки в тех сферах, где Россия обладает значительной экспертизой и опытом, такое мнение выразил старший вице-президент Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ), генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков."Африканские государства могут рассчитывать на серьезную поддержку российского бизнес-сообщества. Россия готова поделиться своим опытом и экспертизой с учетом потребностей африканских партнеров", - заявил Гусаков на Четвертой Внутриафриканской торговой ярмарке (IATF2025) в Алжире.Как пояснил старший вице-президент РЭЦ, Россия обладает крупнейшей в мире сетью трубопроводов и третьей по величине железнодорожной сетью. "Российские производители готовы предложить Африке технологии, опыт и компетенции в развитии трубопроводной и иной инфраструктуры", - уточнил он.Гусаков подчеркнул заметную роль африканских стран в российском экспорте сельскохозяйственной продукции (зерновых, растительных масел), поставок химической продукции (аммиака) и металлургического сектора. "Активнее всего развиваются торгово-экономические отношения со странами Северной Африки, в первую очередь с Египтом и Алжиром. Например, в 2021 году в Каире открылся постоянно действующий павильон продукции АПК Made in Russia", - отметил он.По его словам, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (Группа РЭЦ), как национальный институт поддержки внешнеэкономической деятельности, обладает решениями, которые позволяют закрыть риски и повысить интерес российских инвесторов к африканским проектам. Среди них ключевое - страхование инвестиций - является способом обезопасить свои инвестиции от политических рисков, неизбежно возникающих при работе в иностранном государстве."К 2030 году мы бы хотели иметь возможность отмечать с нашими африканскими партнерами те инфраструктурные изменения, которые будут обладать не локальным значением, а позволят последовательно и равномерно обеспечивать целому континенту лидирующие позиции на мировой арене", - резюмировал Гусаков.

