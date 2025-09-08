https://ria.ru/20250908/afrika-2040402653.html
Российский бизнес готов оказать партнерскую поддержку странам Африки
Российский бизнес готов оказать партнерскую поддержку странам Африки - РИА Новости, 08.09.2025
Российский бизнес готов оказать партнерскую поддержку странам Африки
Партнерство с российским бизнесом способно обеспечить развитие Африки в тех сферах, где Россия обладает значительной экспертизой и опытом, такое мнение выразил... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T12:27:00+03:00
2025-09-08T12:27:00+03:00
2025-09-08T12:27:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
россия
африка
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040401670_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_88d925e3f69939f27dbf7ff5b222ff38.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партнерство с российским бизнесом способно обеспечить развитие Африки в тех сферах, где Россия обладает значительной экспертизой и опытом, такое мнение выразил старший вице-президент Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ), генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков."Африканские государства могут рассчитывать на серьезную поддержку российского бизнес-сообщества. Россия готова поделиться своим опытом и экспертизой с учетом потребностей африканских партнеров", - заявил Гусаков на Четвертой Внутриафриканской торговой ярмарке (IATF2025) в Алжире.Как пояснил старший вице-президент РЭЦ, Россия обладает крупнейшей в мире сетью трубопроводов и третьей по величине железнодорожной сетью. "Российские производители готовы предложить Африке технологии, опыт и компетенции в развитии трубопроводной и иной инфраструктуры", - уточнил он.Гусаков подчеркнул заметную роль африканских стран в российском экспорте сельскохозяйственной продукции (зерновых, растительных масел), поставок химической продукции (аммиака) и металлургического сектора. "Активнее всего развиваются торгово-экономические отношения со странами Северной Африки, в первую очередь с Египтом и Алжиром. Например, в 2021 году в Каире открылся постоянно действующий павильон продукции АПК Made in Russia", - отметил он.По его словам, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (Группа РЭЦ), как национальный институт поддержки внешнеэкономической деятельности, обладает решениями, которые позволяют закрыть риски и повысить интерес российских инвесторов к африканским проектам. Среди них ключевое - страхование инвестиций - является способом обезопасить свои инвестиции от политических рисков, неизбежно возникающих при работе в иностранном государстве."К 2030 году мы бы хотели иметь возможность отмечать с нашими африканскими партнерами те инфраструктурные изменения, которые будут обладать не локальным значением, а позволят последовательно и равномерно обеспечивать целому континенту лидирующие позиции на мировой арене", - резюмировал Гусаков.
https://ria.ru/20250906/proekty-2040170802.html
https://ria.ru/20250905/rets-2039962836.html
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040401670_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1ebbbdb0ae18082a36269869317428dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, африка, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Африка, Экономика
Российский бизнес готов оказать партнерскую поддержку странам Африки
Гусаков: российский бизнес готов оказать партнерскую поддержку странам Африки
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партнерство с российским бизнесом способно обеспечить развитие Африки в тех сферах, где Россия обладает значительной экспертизой и опытом, такое мнение выразил старший вице-президент Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ), генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков.
"Африканские государства могут рассчитывать на серьезную поддержку российского бизнес-сообщества. Россия готова поделиться своим опытом и экспертизой с учетом потребностей африканских партнеров", - заявил Гусаков на Четвертой Внутриафриканской торговой ярмарке (IATF2025) в Алжире.
Как пояснил старший вице-президент РЭЦ, Россия обладает крупнейшей в мире сетью трубопроводов и третьей по величине железнодорожной сетью. "Российские производители готовы предложить Африке технологии, опыт и компетенции в развитии трубопроводной и иной инфраструктуры", - уточнил он.
Гусаков подчеркнул заметную роль африканских стран в российском экспорте сельскохозяйственной продукции (зерновых, растительных масел), поставок химической продукции (аммиака) и металлургического сектора. "Активнее всего развиваются торгово-экономические отношения со странами Северной Африки, в первую очередь с Египтом и Алжиром. Например, в 2021 году в Каире открылся постоянно действующий павильон продукции АПК Made in Russia", - отметил он.
По его словам, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (Группа РЭЦ), как национальный институт поддержки внешнеэкономической деятельности, обладает решениями, которые позволяют закрыть риски и повысить интерес российских инвесторов к африканским проектам. Среди них ключевое - страхование инвестиций - является способом обезопасить свои инвестиции от политических рисков, неизбежно возникающих при работе в иностранном государстве.
"К 2030 году мы бы хотели иметь возможность отмечать с нашими африканскими партнерами те инфраструктурные изменения, которые будут обладать не локальным значением, а позволят последовательно и равномерно обеспечивать целому континенту лидирующие позиции на мировой арене", - резюмировал Гусаков.