Афганистан надеется подписать с Россией соглашения по нескольким проектам

2025-09-08T15:12:00+03:00

в мире

афганистан

россия

кабул (город)

ИСЛАМАБАД, 8 сен - РИА Новости. Афганистан надеется подписать с РФ соглашения по ряду проектов в скором времени, сотрудничество сторон достигло наивысшего уровня, заявил РИА Новости заместитель пресс-секретаря властей Афганистана Хамдулла Фитрат. "РФ предприняла поистине отважный шаг, признав Исламский Эмират. Сейчас же политические и экономические связи между Кабулом и Москвой достигли наивысшего уровня, в то же время сотрудничество продолжается в различных секторах, чтобы расширить эти связи", - сказал он. По словам Фитрата, признание Россией властей Афганистана создало благоприятные условия для инвестиций российской стороны в различные секторы афганской экономики. Он добавил, что российские инвесторы и правительство РФ уже выразили свое желание инвестировать в различные сферы. "Несколько российских делегаций посетили Кабул, продемонстрировав готовность к реализации конкретных проектов и инвестиций в ключевые секторы. Профильные учреждения работают над этими инициативами. Мы надеемся, что в ближайшем будущем будут подписаны договоренности", - сказал Фитрат. Россия 3 июля первой в мире признала правительство талибов в Афганистане, которое находится у власти с августа 2021 года. Кабул и Москва тогда отмечали, что официальное признание афганских властей поможет в укреплении и развитии двустороннего сотрудничества стран в различных областях.

2025

