Рейтинг@Mail.ru
Афганистан надеется подписать с Россией соглашения по нескольким проектам - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 08.09.2025 (обновлено: 15:13 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/afganistan-2040446271.html
Афганистан надеется подписать с Россией соглашения по нескольким проектам
Афганистан надеется подписать с Россией соглашения по нескольким проектам - РИА Новости, 08.09.2025
Афганистан надеется подписать с Россией соглашения по нескольким проектам
Афганистан надеется подписать с РФ соглашения по ряду проектов в скором времени, сотрудничество сторон достигло наивысшего уровня, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T15:12:00+03:00
2025-09-08T15:13:00+03:00
в мире
афганистан
россия
кабул (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027114133_0:169:3340:2048_1920x0_80_0_0_fc998fb64d026705b7fbb56ab6e395b6.jpg
ИСЛАМАБАД, 8 сен - РИА Новости. Афганистан надеется подписать с РФ соглашения по ряду проектов в скором времени, сотрудничество сторон достигло наивысшего уровня, заявил РИА Новости заместитель пресс-секретаря властей Афганистана Хамдулла Фитрат. "РФ предприняла поистине отважный шаг, признав Исламский Эмират. Сейчас же политические и экономические связи между Кабулом и Москвой достигли наивысшего уровня, в то же время сотрудничество продолжается в различных секторах, чтобы расширить эти связи", - сказал он. По словам Фитрата, признание Россией властей Афганистана создало благоприятные условия для инвестиций российской стороны в различные секторы афганской экономики. Он добавил, что российские инвесторы и правительство РФ уже выразили свое желание инвестировать в различные сферы. "Несколько российских делегаций посетили Кабул, продемонстрировав готовность к реализации конкретных проектов и инвестиций в ключевые секторы. Профильные учреждения работают над этими инициативами. Мы надеемся, что в ближайшем будущем будут подписаны договоренности", - сказал Фитрат. Россия 3 июля первой в мире признала правительство талибов в Афганистане, которое находится у власти с августа 2021 года. Кабул и Москва тогда отмечали, что официальное признание афганских властей поможет в укреплении и развитии двустороннего сотрудничества стран в различных областях.
https://ria.ru/20250518/afganistan-2017644967.html
афганистан
россия
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027114133_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1e44fca9f66fd895e67e546d2ecaf5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, россия, кабул (город)
В мире, Афганистан, Россия, Кабул (город)
Афганистан надеется подписать с Россией соглашения по нескольким проектам

Фитрат: сотрудничество России и Афганистана достигло наивысшего уровня

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг Исламского Эмирата Афганистан
Флаг Исламского Эмирата Афганистан - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг Исламского Эмирата Афганистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИСЛАМАБАД, 8 сен - РИА Новости. Афганистан надеется подписать с РФ соглашения по ряду проектов в скором времени, сотрудничество сторон достигло наивысшего уровня, заявил РИА Новости заместитель пресс-секретаря властей Афганистана Хамдулла Фитрат.
"РФ предприняла поистине отважный шаг, признав Исламский Эмират. Сейчас же политические и экономические связи между Кабулом и Москвой достигли наивысшего уровня, в то же время сотрудничество продолжается в различных секторах, чтобы расширить эти связи", - сказал он.
По словам Фитрата, признание Россией властей Афганистана создало благоприятные условия для инвестиций российской стороны в различные секторы афганской экономики. Он добавил, что российские инвесторы и правительство РФ уже выразили свое желание инвестировать в различные сферы.
"Несколько российских делегаций посетили Кабул, продемонстрировав готовность к реализации конкретных проектов и инвестиций в ключевые секторы. Профильные учреждения работают над этими инициативами. Мы надеемся, что в ближайшем будущем будут подписаны договоренности", - сказал Фитрат.
Россия 3 июля первой в мире признала правительство талибов в Афганистане, которое находится у власти с августа 2021 года. Кабул и Москва тогда отмечали, что официальное признание афганских властей поможет в укреплении и развитии двустороннего сотрудничества стран в различных областях.
Абдул Гани Барадар - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Вице-премьер Афганистана оценил итоги своего визита в Россию
18 мая, 05:43
 
В миреАфганистанРоссияКабул (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала