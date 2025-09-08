Рейтинг@Mail.ru
Кабул поблагодарил Москву за гумпомощь пострадавшим от землетрясения - РИА Новости, 08.09.2025
14:35 08.09.2025
Кабул поблагодарил Москву за гумпомощь пострадавшим от землетрясения
Кабул поблагодарил Москву за гумпомощь пострадавшим от землетрясения - РИА Новости, 08.09.2025
Кабул поблагодарил Москву за гумпомощь пострадавшим от землетрясения
Кабул благодарит Москву и другие столицы за гумпомощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане, заявил РИА Новости заместитель пресс-секретаря властей... РИА Новости, 08.09.2025
в мире
афганистан
россия
кабул (город)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039029659_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19083ba5fc456b6ebabcd7614b36655a.jpg
ИСЛАМАБАД, 8 сен - РИА Новости. Кабул благодарит Москву и другие столицы за гумпомощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане, заявил РИА Новости заместитель пресс-секретаря властей Афганистана Хамдулла Фитрат. "Многие страны, в том числе Китай и Россия, заявили о своей гуманитарной поддержке Афганистану. Мы благодарны им за поддержку и гуманитарную солидарность", - сказал он. По словам Фитрата, гумпомощь уже доставлена районам Афганистана, затронутым землетрясением, а пострадавшие от него начали уже получать еду, питьевую воду и медицинскую помощь, как и временное жилье, власти Афганистана планируют еще и компенсировать финансовые потери населения. Ранее МЧС РФ доставило две партии по 20 тонн гуманитарной помощи для населения Афганистана, пострадавшего от землетрясения. Землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий.
афганистан
россия
кабул (город)
в мире, афганистан, россия, кабул (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Афганистан, Россия, Кабул (город), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Кабул поблагодарил Москву за гумпомощь пострадавшим от землетрясения

Афганистан поблагодарил Россию и другие страны за гумпомощь пострадавшим

© AP Photo / Wahidullah KakarЭвакуация после землетрясения в Афганистане
Эвакуация после землетрясения в Афганистане - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Wahidullah Kakar
Эвакуация после землетрясения в Афганистане. Архивное фото
ИСЛАМАБАД, 8 сен - РИА Новости. Кабул благодарит Москву и другие столицы за гумпомощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане, заявил РИА Новости заместитель пресс-секретаря властей Афганистана Хамдулла Фитрат.
"Многие страны, в том числе Китай и Россия, заявили о своей гуманитарной поддержке Афганистану. Мы благодарны им за поддержку и гуманитарную солидарность", - сказал он.
По словам Фитрата, гумпомощь уже доставлена районам Афганистана, затронутым землетрясением, а пострадавшие от него начали уже получать еду, питьевую воду и медицинскую помощь, как и временное жилье, власти Афганистана планируют еще и компенсировать финансовые потери населения.
Ранее МЧС РФ доставило две партии по 20 тонн гуманитарной помощи для населения Афганистана, пострадавшего от землетрясения.
Землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий.
В миреАфганистанРоссияКабул (город)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
