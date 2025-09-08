https://ria.ru/20250908/aeroflot-2040415333.html

Глава "Аэрофлота" сообщил о штатной работе важнейших систем

2025-09-08T13:11:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029212_0:0:3194:1796_1920x0_80_0_0_19e1cf6ebbf704dcf9323d9a0ed0a6d3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Все критически важные системы "Аэрофлота" работают штатно и обеспечивают безопасность перевозок, прокомментировал журналистам последствия июльской кибератаки генеральный директор группы Сергей Александровский. Сбой в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел 28 июля, были перебои в работе сервисов, массовые отмены и переносы рейсов. Генпрокуратура РФ назвала причиной сбоя хакерскую атаку, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. По данным Роскомнадзора, утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. "Операционную деятельность мы стабилизировали в течение суток. Все критически важные системы работают штатно и обеспечивают наивысшую безопасность перевозок", - заверил Александровский в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "В момент сбоя производственная деятельность просела по масштабу не более чем, во время ввода ограничений в "Шереметьево" и/или "Пулково" в начале того же месяца (5-7 июля)", - добавил он. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

россия, аэрофлот, авиация, туризм, новости - туризм, безопасность, общество