https://ria.ru/20250908/aeroflot-2040415333.html
Глава "Аэрофлота" сообщил о штатной работе важнейших систем
2025-09-08T13:11:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Все критически важные системы "Аэрофлота" работают штатно и обеспечивают безопасность перевозок, прокомментировал журналистам последствия июльской кибератаки генеральный директор группы Сергей Александровский. Сбой в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел 28 июля, были перебои в работе сервисов, массовые отмены и переносы рейсов. Генпрокуратура РФ назвала причиной сбоя хакерскую атаку, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. По данным Роскомнадзора, утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. "Операционную деятельность мы стабилизировали в течение суток. Все критически важные системы работают штатно и обеспечивают наивысшую безопасность перевозок", - заверил Александровский в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "В момент сбоя производственная деятельность просела по масштабу не более чем, во время ввода ограничений в "Шереметьево" и/или "Пулково" в начале того же месяца (5-7 июля)", - добавил он. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
