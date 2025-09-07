https://ria.ru/20250907/zhivotnye-2040292468.html

Эксперт раскритиковал Европу на фоне случаев усыпления животных в зоопарках

Эксперт раскритиковал Европу на фоне случаев усыпления животных в зоопарках - РИА Новости, 07.09.2025

Эксперт раскритиковал Европу на фоне случаев усыпления животных в зоопарках

Случаи усыпления животных в зоопарках Европы говорят о кризисе управления, Россия могла бы выходить котят амурского тигра из немецкого зоопарка, но таких просьб РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T16:12:00+03:00

2025-09-07T16:12:00+03:00

2025-09-07T16:13:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Случаи усыпления животных в зоопарках Европы говорят о кризисе управления, Россия могла бы выходить котят амурского тигра из немецкого зоопарка, но таких просьб оттуда не поступало, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Руководство зоопарка немецкого города Лейпциг ранее усыпило трех амурских тигрят из-за отказа их матери Юшки выкармливать собственное потомство. Сотрудники зоопарка объяснили свои действия стремлением избавить детенышей от "страданий от голода". Зоозащитники подали в суд на зоопарк. В июле Кельнский зоопарк усыпил двух детенышей львицы вскоре после их рождения, так как она не приняла своих львят. В конце июля зоопарк немецкого Нюрнберга принял решение об убийстве 12 павианов из-за нехватки места. Эти случаи вызвали резкое возмущение зоозащитников и общества. "Скорее всего, нужно говорить о кризисе управления. Система зоопарков, содержание животных в неволе в Европе насчитывает не одну сотню лет… Многие говорили о самом акте жестокости, напрасном убийстве трех тигрят и называли причину, что якобы некуда их потом деть и взаимосвязи с тем, что от них отказалась самка. А если бы самка от них не отказалась, если бы самка их воспитала, вы бы их убили уже взрослыми? То есть, тут непонятная логика событий, и есть такое ощущение, что эту историю не в полной мере нам рассказывают", - сказал Арамилев. Он отметил, что сейчас европейские ценности в вопросах охраны видов достаточно сильно отличаются от российских. Система зоопарков РФ настроена на то, чтобы бороться за любое животное, которое было рождено. Разработаны технологии выращивания отказников в неволе. "Проблема спасения отказников практически у всех видов животных, за исключением экзотических, уже давно решена. Здесь вопрос в том, что люди, которые убили тигрят, достоверно не хотели их прикармливать и спасать. И таким образом, если бы даже было наше потенциальное предложение отдать тигрят нам, мне кажется, ситуацию оно бы не изменило, потому что люди были изначально нацелены на то, чтобы произошло именно так", - сказал собеседник. Арамилев рассказал, что Россия может и умеет спасать таких животных. "Тигры с такой линей содержатся по всему миру. Если племенная книга, которую ведет московский зоопарк, будет предполагать скрещивание животных, допустим из зоопарка США и России, то такие вещи происходили и происходят. Поэтому здесь никаких обращений не поступало. Как только бы поступило, предложение было бы принято и тигрят переместили на территорию России. Но, повторюсь, есть ощущение, что цели такой не стояло", - отметил Арамилев. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

россия, европа, сергей арамилев, вэф-2025