https://ria.ru/20250907/zemletryasenie--2040272163.html
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 07.09.2025
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в турецкой провинции Балыкесир, сообщило в воскресенье Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T12:56:00+03:00
2025-09-07T12:56:00+03:00
2025-09-07T12:56:00+03:00
турция
стамбул
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017032537_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_98a17e056e3b853e3288db3f5e53a765.jpg
СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в турецкой провинции Балыкесир, сообщило в воскресенье Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). "Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 12.35 (время совпадает с мск - ред.), эпицентр располагался у города Сындыргы провинции Балыкесир, очаг залегал на глубине 7,7 километров", - заявили сейсмологи ведомства. В свою очередь, сейсмологи Обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 5,1, а глубину залегания очага в 13,7 километров. Толчки ощущались и на западе Стамбула, передает корреспондент РИА Новости. После землетрясения 10 августа магнитудой 6,1 с эпицентром у города Сындыргы погиб один человек, пострадали 29, сообщил ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле.
https://ria.ru/20250904/zemletryasenie-2039772314.html
https://realty.ria.ru/20250904/solodov-2039591524.html
турция
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017032537_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_fd6ae3628c5bf0d5d2238050c33005c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, стамбул, в мире
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в турецком Балыкесире
СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в турецкой провинции Балыкесир, сообщило в воскресенье Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 12.35 (время совпадает с мск - ред.), эпицентр располагался у города Сындыргы провинции Балыкесир, очаг залегал на глубине 7,7 километров", - заявили сейсмологи ведомства.
В свою очередь, сейсмологи Обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 5,1, а глубину залегания очага в 13,7 километров.
Толчки ощущались и на западе Стамбула, передает корреспондент РИА Новости.
После землетрясения 10 августа магнитудой 6,1 с эпицентром у города Сындыргы погиб один человек, пострадали 29, сообщил ранее министр внутренних дел Турции
Али Ерликая. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле
.