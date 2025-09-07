Рейтинг@Mail.ru
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
12:56 07.09.2025
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в турецкой провинции Балыкесир, сообщило в воскресенье Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). "Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 12.35 (время совпадает с мск - ред.), эпицентр располагался у города Сындыргы провинции Балыкесир, очаг залегал на глубине 7,7 километров", - заявили сейсмологи ведомства. В свою очередь, сейсмологи Обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 5,1, а глубину залегания очага в 13,7 километров. Толчки ощущались и на западе Стамбула, передает корреспондент РИА Новости. После землетрясения 10 августа магнитудой 6,1 с эпицентром у города Сындыргы погиб один человек, пострадали 29, сообщил ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле.
СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в турецкой провинции Балыкесир, сообщило в воскресенье Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 12.35 (время совпадает с мск - ред.), эпицентр располагался у города Сындыргы провинции Балыкесир, очаг залегал на глубине 7,7 километров", - заявили сейсмологи ведомства.
В свою очередь, сейсмологи Обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 5,1, а глубину залегания очага в 13,7 километров.
Толчки ощущались и на западе Стамбула, передает корреспондент РИА Новости.
После землетрясения 10 августа магнитудой 6,1 с эпицентром у города Сындыргы погиб один человек, пострадали 29, сообщил ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле.
