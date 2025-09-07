https://ria.ru/20250907/zelenskiy-2040321878.html
На Западе раскрыли план Зеленского после его новой выходки
На Западе раскрыли план Зеленского после его новой выходки - РИА Новости, 07.09.2025
На Западе раскрыли план Зеленского после его новой выходки
Владимир Зеленский атаками на трубопровод "Дружба" пытается добиться от Венгрии снятия вето на вступление Украины в Европейский союз, заявил аналитик... РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Владимир Зеленский атаками на трубопровод "Дружба" пытается добиться от Венгрии снятия вето на вступление Украины в Европейский союз, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Зеленский пытается шантажировать Венгрию, чтобы та сняла вето на вступление Украины в ЕС. В этом и суть. Если он действительно перекроет трубопровод, он потеряет рычаги влияния", — написал он.Ранее в воскресенье командующий силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди, которому власти Венгрии запретили въезд в Шенгенскую зону за организацию атак на "Дружбу", заявил, что украинские войска якобы повредили перекачивающую станцию в Брянской области.Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что новая атака Украины не повлияла на функционирование нефтепровода "Дружба" и поставки нефти из России в Венгрию.Словакия и Венгрия перестали получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на этот объект. Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Венгерский министр иностранных дел сообщил, что поставки по "Дружбе" возобновятся 28 августа в тестовом режиме и не в полном объеме.
