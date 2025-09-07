https://ria.ru/20250907/zelenskiy-2040318393.html

"Страдания к минимуму". В ЕС нашли быстрый способ смещения Зеленского

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Если Венгрия и Словакия прекратят поставки Украине электроэнергии и газа, это быстро приведет к краху режима Владимира Зеленского, заявил в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.Таким образом он отреагировал на сообщения о новой атаке ВСУ на нефтепровод "Дружба"."Есть два обстоятельства, при которых это (прекращение поставок на Украину - прим. ред.) может произойти. 1) Энергетический баланс Венгрии и Словакии настолько сильно пострадали от украинских атак, что поставки должны быть сокращены для удовлетворения внутренних потребностей. 2) Эти поставки имеют для Украины стратегическое значение, поэтому их прекращение приведет к немедленному краху режима Зеленского", — написал Кошкович.Также он отметил, что в результате смещения Зеленского "страдания украинцев будут сведены к минимуму, а поставки могут быть быстро восстановлены".Ранее в воскресенье командующий силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди заявил, что украинские войска якобы повредили перекачивающую станцию в Брянской области. Позднее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что новая атака Украины не повлияла на функционирование нефтепровода "Дружба" и поставки нефти из России в Венгрию.

