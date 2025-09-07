Рейтинг@Mail.ru
"Страдания к минимуму". В ЕС нашли быстрый способ смещения Зеленского
21:39 07.09.2025 (обновлено: 21:44 07.09.2025)
"Страдания к минимуму". В ЕС нашли быстрый способ смещения Зеленского
"Страдания к минимуму". В ЕС нашли быстрый способ смещения Зеленского - РИА Новости, 07.09.2025
"Страдания к минимуму". В ЕС нашли быстрый способ смещения Зеленского
Если Венгрия и Словакия прекратят поставки Украине электроэнергии и газа, это быстро приведет к краху режима Владимира Зеленского, заявил в соцсети Х аналитик... РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Если Венгрия и Словакия прекратят поставки Украине электроэнергии и газа, это быстро приведет к краху режима Владимира Зеленского, заявил в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.Таким образом он отреагировал на сообщения о новой атаке ВСУ на нефтепровод "Дружба"."Есть два обстоятельства, при которых это (прекращение поставок на Украину - прим. ред.) может произойти. 1) Энергетический баланс Венгрии и Словакии настолько сильно пострадали от украинских атак, что поставки должны быть сокращены для удовлетворения внутренних потребностей. 2) Эти поставки имеют для Украины стратегическое значение, поэтому их прекращение приведет к немедленному краху режима Зеленского", — написал Кошкович.Также он отметил, что в результате смещения Зеленского "страдания украинцев будут сведены к минимуму, а поставки могут быть быстро восстановлены".Ранее в воскресенье командующий силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди заявил, что украинские войска якобы повредили перекачивающую станцию в Брянской области. Позднее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что новая атака Украины не повлияла на функционирование нефтепровода "Дружба" и поставки нефти из России в Венгрию.
"Страдания к минимуму". В ЕС нашли быстрый способ смещения Зеленского

Кошкович: без поставок из Венгрии и Словакии режим Зеленского ждет крах

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Если Венгрия и Словакия прекратят поставки Украине электроэнергии и газа, это быстро приведет к краху режима Владимира Зеленского, заявил в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Таким образом он отреагировал на сообщения о новой атаке ВСУ на нефтепровод "Дружба".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Новая атака ВСУ на "Дружбу" не повлияла на поставки нефти, заявил Сийярто
Вчера, 15:17
"Есть два обстоятельства, при которых это (прекращение поставок на Украину - прим. ред.) может произойти. 1) Энергетический баланс Венгрии и Словакии настолько сильно пострадали от украинских атак, что поставки должны быть сокращены для удовлетворения внутренних потребностей. 2) Эти поставки имеют для Украины стратегическое значение, поэтому их прекращение приведет к немедленному краху режима Зеленского", — написал Кошкович.
Также он отметил, что в результате смещения Зеленского "страдания украинцев будут сведены к минимуму, а поставки могут быть быстро восстановлены".
Ранее в воскресенье командующий силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди заявил, что украинские войска якобы повредили перекачивающую станцию в Брянской области. Позднее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что новая атака Украины не повлияла на функционирование нефтепровода "Дружба" и поставки нефти из России в Венгрию.
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
"Предательство": в ЕС сделали резкое заявление после новой выходки Киева
Вчера, 16:35
 
ВенгрияСловакияУкраинаНефтепровод "Дружба"Владимир ЗеленскийПетер СийяртоВооруженные силы УкраиныЕвросоюзВ миреЗолтан КошковичПоставки
 
 
