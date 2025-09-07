Рейтинг@Mail.ru
Журналист раскрыл, что ждет Украину после слов Зеленского о Путине
15:40 07.09.2025 (обновлено: 16:20 07.09.2025)
Журналист раскрыл, что ждет Украину после слов Зеленского о Путине
Отказ Владимира Зеленского от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву еще больше усугубит положение Украины, заявил ирландский журналист Чей Боуз
в мире
украина
москва
россия
владимир зеленский
владимир путин
МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву еще больше усугубит положение Украины, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Пока диктатор Зеленский играет в игры о встрече с президентом Путиным, Украина с каждым днем становится все меньше, его армия, состоящая из призывников, опустошена, территория сокращается. Ему все равно", — написал он.Путин не раз выражал готовность встретиться с Зеленским. В пятницу на пленарном заседании ВЭФ он вновь это подтвердил и пригласил главу киевского режима в Москву, отметив, что российская сторона обеспечит все условия для работы и безопасность.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Зеленского приглашают в столицу для переговоров, а не для принятия капитуляции.
украина
москва
россия
в мире, украина, москва, россия, владимир зеленский, владимир путин
Журналист раскрыл, что ждет Украину после слов Зеленского о Путине

МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву еще больше усугубит положение Украины, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Пока диктатор Зеленский играет в игры о встрече с президентом Путиным, Украина с каждым днем становится все меньше, его армия, состоящая из призывников, опустошена, территория сокращается. Ему все равно", — написал он.
Путин не раз выражал готовность встретиться с Зеленским. В пятницу на пленарном заседании ВЭФ он вновь это подтвердил и пригласил главу киевского режима в Москву, отметив, что российская сторона обеспечит все условия для работы и безопасность.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Зеленского приглашают в столицу для переговоров, а не для принятия капитуляции.
