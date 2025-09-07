https://ria.ru/20250907/zelenskiy-2040266731.html

Рогов прокомментировал отказ Зеленского приехать в Москву

Рогов прокомментировал отказ Зеленского приехать в Москву - РИА Новости, 07.09.2025

Рогов прокомментировал отказ Зеленского приехать в Москву

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T12:14:00+03:00

2025-09-07T12:14:00+03:00

2025-09-07T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

россия

магадан

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035091507_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8ff24574d7538340ae0723dfb3621a74.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал глупой трусостью отказ Владимира Зеленского приехать в Москву для обсуждения вопроса урегулирования украинского конфликта. Ранее Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате". Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву. "Зеленский действует в парадигме глупого и трусливого человека, желающего затянуть боевые действия, чтобы, прячась за чужими спинами, продолжать обогащаться на чужом горе. У Зеленского не хватает ума понять, что это его, возможно, последний шанс для общения с официальной Москвой", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, чем больше Зеленский будет затягивать с вопросом начала диалога по мирному урегулированию украинского конфликта и устраивать клоунаду, тем больше вероятность, что в Россию он сможет приехать не в Москву для переговоров, а уже в Магадан для явки с повинной.

https://ria.ru/20250907/ssha-2040236655.html

https://ria.ru/20250906/zelenskiy-2040213329.html

москва

россия

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, магадан, владимир зеленский