Рогов прокомментировал отказ Зеленского приехать в Москву

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал глупой трусостью отказ Владимира Зеленского приехать в Москву для обсуждения вопроса урегулирования украинского конфликта. Ранее Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате". Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву. "Зеленский действует в парадигме глупого и трусливого человека, желающего затянуть боевые действия, чтобы, прячась за чужими спинами, продолжать обогащаться на чужом горе. У Зеленского не хватает ума понять, что это его, возможно, последний шанс для общения с официальной Москвой", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, чем больше Зеленский будет затягивать с вопросом начала диалога по мирному урегулированию украинского конфликта и устраивать клоунаду, тем больше вероятность, что в Россию он сможет приехать не в Москву для переговоров, а уже в Магадан для явки с повинной.
