Рейтинг@Mail.ru
Рогов прокомментировал отказ Зеленского приехать в Москву - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/zelenskiy-2040266731.html
Рогов прокомментировал отказ Зеленского приехать в Москву
Рогов прокомментировал отказ Зеленского приехать в Москву - РИА Новости, 07.09.2025
Рогов прокомментировал отказ Зеленского приехать в Москву
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T12:14:00+03:00
2025-09-07T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
россия
магадан
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035091507_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8ff24574d7538340ae0723dfb3621a74.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал глупой трусостью отказ Владимира Зеленского приехать в Москву для обсуждения вопроса урегулирования украинского конфликта. Ранее Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате". Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву. "Зеленский действует в парадигме глупого и трусливого человека, желающего затянуть боевые действия, чтобы, прячась за чужими спинами, продолжать обогащаться на чужом горе. У Зеленского не хватает ума понять, что это его, возможно, последний шанс для общения с официальной Москвой", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, чем больше Зеленский будет затягивать с вопросом начала диалога по мирному урегулированию украинского конфликта и устраивать клоунаду, тем больше вероятность, что в Россию он сможет приехать не в Москву для переговоров, а уже в Магадан для явки с повинной.
https://ria.ru/20250907/ssha-2040236655.html
https://ria.ru/20250906/zelenskiy-2040213329.html
москва
россия
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035091507_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_91682cc04409e8edee731369ed06e5f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, магадан, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Магадан, Владимир Зеленский
Рогов прокомментировал отказ Зеленского приехать в Москву

Рогов назвал глупой трусостью отказ Зеленского приехать в Москву

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал глупой трусостью отказ Владимира Зеленского приехать в Москву для обсуждения вопроса урегулирования украинского конфликта.
Ранее Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате". Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
"Будет жаловаться": в США рассказали о реакции Зеленского на слова Путина
05:29
"Зеленский действует в парадигме глупого и трусливого человека, желающего затянуть боевые действия, чтобы, прячась за чужими спинами, продолжать обогащаться на чужом горе. У Зеленского не хватает ума понять, что это его, возможно, последний шанс для общения с официальной Москвой", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, чем больше Зеленский будет затягивать с вопросом начала диалога по мирному урегулированию украинского конфликта и устраивать клоунаду, тем больше вероятность, что в Россию он сможет приехать не в Москву для переговоров, а уже в Магадан для явки с повинной.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
СМИ сообщили о панике Зеленского из-за предложения Путина
Вчера, 21:20
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваРоссияМагаданВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала