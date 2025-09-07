Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали отказ Зеленского от визита в Москву слабостью - РИА Новости, 07.09.2025
07:58 07.09.2025
В Госдуме назвали отказ Зеленского от визита в Москву слабостью
В Госдуме назвали отказ Зеленского от визита в Москву слабостью - РИА Новости, 07.09.2025
В Госдуме назвали отказ Зеленского от визита в Москву слабостью
Отказ Владимира Зеленского приехать в Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта показывает его слабость и неспособность договариваться, заявил... РИА Новости, 07.09.2025
москва
россия
украина
владимир зеленский
михаил шеремет
владимир путин
госдума рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского приехать в Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта показывает его слабость и неспособность договариваться, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Ранее Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате". Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву. "Отказ Зеленского показывает его слабость, неуверенность в себе и неспособность принести мир Украине. Зеленский боится ехать в Россию, боится народного гнева за все те преступления, которые он совершил в отношении российских граждан", - сказал Шеремет. По его словам, Зеленский ведет себя как нашкодивший кот, который спрятался в кусты и боится посмотреть в глаза людям. "Зеленский в очередной раз показал свою подлость и неспособность договариваться. У него уже была неоднократно возможность завершить украинский конфликт, но этого не сделал, так как в этом не заинтересован", - сказал депутат.
москва
россия
украина
москва, россия, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф
Москва, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме назвали отказ Зеленского от визита в Москву слабостью

Депутат Шеремет назвал отказ Зеленского от визита в Москву слабостью

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского приехать в Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта показывает его слабость и неспособность договариваться, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате". Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву.
"Отказ Зеленского показывает его слабость, неуверенность в себе и неспособность принести мир Украине. Зеленский боится ехать в Россию, боится народного гнева за все те преступления, которые он совершил в отношении российских граждан", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский ведет себя как нашкодивший кот, который спрятался в кусты и боится посмотреть в глаза людям.
"Зеленский в очередной раз показал свою подлость и неспособность договариваться. У него уже была неоднократно возможность завершить украинский конфликт, но этого не сделал, так как в этом не заинтересован", - сказал депутат.
МоскваРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ШереметВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
