В Госдуме назвали отказ Зеленского от визита в Москву слабостью
В Госдуме назвали отказ Зеленского от визита в Москву слабостью - РИА Новости, 07.09.2025
В Госдуме назвали отказ Зеленского от визита в Москву слабостью
Отказ Владимира Зеленского приехать в Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта показывает его слабость и неспособность договариваться, заявил... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T07:58:00+03:00
2025-09-07T07:58:00+03:00
2025-09-07T07:58:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского приехать в Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта показывает его слабость и неспособность договариваться, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Ранее Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате". Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву. "Отказ Зеленского показывает его слабость, неуверенность в себе и неспособность принести мир Украине. Зеленский боится ехать в Россию, боится народного гнева за все те преступления, которые он совершил в отношении российских граждан", - сказал Шеремет. По его словам, Зеленский ведет себя как нашкодивший кот, который спрятался в кусты и боится посмотреть в глаза людям. "Зеленский в очередной раз показал свою подлость и неспособность договариваться. У него уже была неоднократно возможность завершить украинский конфликт, но этого не сделал, так как в этом не заинтересован", - сказал депутат.
